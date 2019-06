RODITELJI BESNI ZBOG PRIJEMNOG: Odlaganje testa veliki stres za decu! Neko će morati da odgovara

LOZNICA – U Loznici je u utorak 821 svršeni osnovac bio pripremljen da polaže test iz matematike, ali je on procurio pa je "okršaj" odložen za četvrtak.

Budućim srednjoškolcima nije svejedno što se ovo dogodilo, ali ni roditeljima koji trodnevno polaganje testova doživljavaju uglavnom teže od dece.



Jedan od Lozničana čije dete je budući srednjoškolac je Aleksandar Stefanović koji kaže da je ovo što se dogodilo "skandalozno".

- Nije svejedno izaći na polaganje, učiti i psihički se pripremati za to i onda saznaš da to neće biti danas nego prekosutra. Igraju se sa decom, a oni su mali i za njih su to veliki stresovi. Ne znam kada će neko više u ovoj državi odgovarati zbog toga. Resorni ministar daje izjave kao da je ministar zdravlja i nema ništa sa tim. Nemam reči, mislim da je taj test kao i celo školstvo nakaradno. Taj test znači da stavljaš po strani osam godina školovanja dece, uspeh koji su postigli je nebitan. Treba uzeti u obzir da postoje deca kojima pismeni način izražavanja ne odgovara, koji su paničari, a možda su fenomenalni đaci, ali mogu na testu zbog toga da zabrljaju i u tri dana upropaste život. Neke prosto trema pojede. Ovo je skandal i neko bi trebalo da

odgovara – smatra on.

Prema njegovom mišljenju trebalo bi videti koliko su uspešno test uradili učenici određene škole i na osnovu toga utvrditi u kojoj školi ima protekcija, u kojoj se poklanjaju ocene, a gde su one zaista merilo znanja. U jednoj od škola kažu da je prvo obaveštenje da ne dele testove stiglo iz školske uprave oko 8 sati ujutru.



- Posle smo obavešteni da ih ne otvaramo što nikad nismo ni činili u to vreme i testove su uvek otvarali supervizori. Onda smo obavešteni da se matematika prebacuje za četvrtak – kažu u jednoj od 14 lozničkih osnovnih škola.

(Kurir.rs/T.Ilić)

