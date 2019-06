SVETSKI PODVIG SRPSKIH LEKARA: Ženi u Urgentnom izvadili tumor od 50 kg!

Tim srpskih lekara iz Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, s hirurzima Vladimirom Vukojevićem i Dušanom B. Jovanovićem na čelu, napravio je medicinsko čudo svetskih razmera kad je pre dva dana iz pacijentkinje izvadio ginekološki tumor težak skoro 50 kilograma, što je najveći tumor ikad operisan u Srbiji!



Ova neverovatna tumorska masa izvađena je iz pacijentkinje iz Šapca teške 150 kilograma, koja je mislila da se ugojila i da je leđa bole zbog išijasa. Tokom ove ekstremno teške i visokorizične operacije pacijentkinji su odstranjeni materica i oba jajnika, ali je ova Šapčanka, zahvaljujući posvećenosti srpskih lekara, samo dan nakon zahvata uspela da stane na svoje noge!



- Pacijentkinja je pristigla u našu ustanovu pre nekoliko dana iz Šapca u ekstremno lošem stanju i sa ekstremno velikom kilažom. Konzilijum neke druge bolnice naveo je da ima malignu bolest i da treba da se operiše, ali da to ne može da se uradi zbog povišenog rizika, pa su joj predložili da prvo smrša pa da se onda javi za operaciju. To je nonsens, radilo se o pacijentkinji s malignom bolešću! Mi smo prihvatili da uđemo u ekstremni rizik, naravno, nakon kompletne dijagnostike - počinje priču dr Vladimir Vukojević.

Prema rečima lekara, oni su znali da postoji tumor, ali im skener nije prikazao njegovu pravu veličinu.

- Okvirno smo znali veličinu tumora jer je urađena kompletna dijagnostika, ali nekad se dešava da ti skeneri ne pokažu stvarnu razmeru izraslina, pa se pravo stanje pokaže tek kad se pacijent otvori. U ovom slučaju skener je zakazao za nekoliko desetina centimetara, jer je jedan tumor nalegao na drugi i napravio tumorsku masu težine između 45 i 50 kilograma, nekih 50 cm u prečniku. Iznenadili smo se čak i mi - kaže dr Dušan B. Jovanović, dok dr Vukojević objašnjava da je operacija trajala više od tri sata:

- Bilo je veoma burno i teško. Otvoriti trbuh žene od 150 kilograma, a ne povrediti unutrašnje organe, koji naviru pod pritiskom, izuzetno je zahtevno. Od creva do mokraćnih puteva, do drugih organa, sve je bilo na dohvatu našeg noža... Postojao je visok intraoperativni rizik, zamislite da povučete nešto što je teško 25-30 kilograma iz trbuha, to pravi povrede! Međutim, sve je prošlo u najboljem redu - kaže Vukojević i nastavlja:



- U UC do sada nisu izvađene veće tumorske mase, a mislim da nisu ni u Srbiji. Nažalost, nemamo statistiku, ali generalno u našoj zemlji nije urađena veća operacija od ove. Ovakvi tumori su opisani u svetskoj literaturi, ali su veoma, veoma retki, jedan slučaj na 50.000-100.000 operacija... Ovoliki tumor rastao je između pet i deset godina i zato apelujemo na građane da idu kod lekara na redovne preventivne preglede.

Dr Vukojević i dr Jovanović uglas kažu da se nisu dvoumili da li da se prihvate ovog skoro nemogućeg posla jer im je zdravlje pacijentkinje bilo na prvom mestu. U hirurškom timu bilo je pet lekara, anesteziolozi i konsultant-ginekolog iz Klinike u Višegradskoj, ali i sestre instrumentarke, bez kojih, kažu, ne bi mogli da obave ovaj zahvat. Posle oporavka na odeljenju hirurgije UC, pacijentkinju očekuje dalje lečenje i terapije, jer je rak jajnika metastazirao i po stomaku, a svi se nadaju najboljem.



Pacijentkinja već stala na noge!

- Pacijentkinja se probudila, jer smo imali odličan tim anesteziologa, za koje je ovo takođe bilo izuzetno zahtevno. Posle operacije je bila presrećna jer je uopšte živa. Znala je da ima tumor, ali nije znala koliko je bio veliki. Probudila se bez bolova i vesela, zamisliti da sa svog tela skinete 50 kilograma, to je bila maltene trećina njene težine, veliki je to šok. Najlepša vest za nas je što stala na noge uz pomoć lekara s fizikalne medicine - objašnjavaju dr Vukojević i dr Jovanović.

Najveći tumori kod nas

30 kg - Na Ginekološko-akušerskom odeljenju kruševačke Opšte bolnice je 2018. godine šestočlani tim lekara uklonio tumor jajnika težak čak 30 kilograma. Pacijentkinja je bila 50-godišnja žena i operacija je trajala 50 minuta.

25 kg - Hirurzi Vojnomedicinske akademije su prošle godine ženi iz Trstenika uspešno uklonili tumor težak 25 kilograma, koji je zahvatio čitav abdomen i deo grudnog koša.

18 kg - Prošle godine je na VMA uspešno odstranjen tumor prečnika 50 centimetara i težine oko 18 kilograma koji je bio lokalizovan u trbuhu žene.

8 kg - Doktori opšte bolnice u Aleksincu su u januaru uspešno operisali baku koja je imala tumor jajnika. Bio je težak osam kilograma i ugrožavao rad ostalih organa u trbuhu.

5 kg - U januaru ove godine lekari niške Klinike za stomatologiju uspešno su operisali pacijenta koji je na vratu imao tumor težak pet kilograma.

3,5 kg - Baki iz Niša 2014. godine lekari s Maksilofacijalne hirurgije uklonili su tumor s vrata težine 3,5 kilograma.

Najveći tumori na svetu

134 kg - Godine 1991. u Kaliforniji je iz abdomena žene (34) uklonjen tumor težak 134 kg. To je najveći tumor na svetu uklonjen iz ljudskog tela.

90 kg - Muškarcu (32) iz Vijetnama je 2012. godine operisan tumor na desnoj nozi težak 90 kilograma.

