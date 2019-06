TRAJE INVAZIJA KOMARACA NA SRBIJU: Broj krvopija premašio kritičan nivo

Posle potopa u Beogradu najezda komaraca je tolika da izujedani građani, verovali ili ne, zovu Hitnu pomoć! O tome svedoči i dr Radmila Šehić, doktorka urgentne medicine iz te prestoničke zdravstvene institucije, koja za Kurir kaže da su se Beograđani tokom prethodnih dana javljali i žalili na mnogobrojne ubode insekata, pre svega komaraca.

- Dešavalo se kod pojedinih građana da su se otoci od ujeda komaraca spajali, ali i da su se javile alergije. Mnogi su dobili kožne infekcije koje se šire. Da li su ljudi češali mesta ujeda ili insekti prenose zaraze, to bi trebalo kolege da procene. Uglavnom, kako prenose pacijenti, sve to im izaziva izuzetno neprijatan svrab s kojim se teško bore - prenosi dr Šehić.

Vrag odneo šalu

Da je vrag odneo šalu u celoj zemlji, a prvenstveno u Vojvodini, gde su detektovani prvi komarci koji u sebi imaju opasni virus groznice Zapadnog Nila, svedoči jedan od naših najvećih stručnjaka za komarce, magistar Dušan Marinković, fitofarmaceut s Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji za Kurir kaže da nam predstoji nepredvidiva sezona, posebno kad je u pitanju groznica Zapadnog Nila, jer je broj komaraca postao kritičan, što se može meriti sa elementarnom nepogodom.

- Zbog blage zime i proleća sa izuzetno mnogo padavina došlo je do hiperprodukcije komaraca i pojave ogromne brojnosti komaraca u urbanim sredinama. Uslove koji se mogu nazvati i elementarnom nepogodom ili vanrednom situacijom najbolje ilustruje činjenica da je monitoringom zabeležena brojnost odraslih komaraca u klopkama daleko iznad kritičnih vrednosti na svim ispitivanim lokalitetima. Kako je reč o takozvanim ruralnim ili rečnim komarcima, za koje je karakteristično da migriraju na više desetina kilometara, ta njihova "selidba" odvija se kontinuirano - od izleganja odraslih jedinki na izvorištima ka naseljima, zbog čega se njihov broj svakodnevno povećava - kaže Marinković i dodaje da tretmani protiv odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje ne mogu biti 100 odsto efikasni.

Kritično u Vojvodini i Beogradu

- Kad je brojnost tih insekata ekstremno velika, ona posle tretmana ostaje visoka, a zbog prisutne migracije nastavlja da raste. Zbog svega toga, između ostalog, brojnost komaraca u velikom delu Vojvodine, ali i u Beogradu, na primer, ima razmere koje prete da dostignu nivo elementarne nepogode. Zabrinjava činjenica da se velika produkcija takozvanih urbanih ili kućnih komaraca tek očekuje, a oni prenose virus Zapadnog Nila, koji je registrovan prethodnih dana, i to skoro dva meseca pre uobičajenog perioda. Ukoliko se na vreme ne preduzmu mere da se smanji brojnost komaraca, bar u urbanim sredinama, i drži na nivoima ispod kritičnih, ove godine moglo bi doći i do nove epidemije izazvane virusom Zapadnog Nila kod ljudi - objasnio je on.

Traje rat

Četiri tretmana

Dario Aćimović, menadžer za odnose s javnošću novosadske "Ciklonizacije", firme za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, koja radi na suzbijanju komaraca, kaže za Kurir da oni ne pamte godinu kao što je ova. Kako kažu, hiperprodukcija insekata s kojom su suočeni, ne samo u Vojvodini, Beogradu i Srbiji nego i u okolnim zemljama, na nivou je elementarne nepogode.

- Samo u prethodnih petnaestak dana izvedena su čak četiri sveobuhvatna kombinovana tretmana protiv odraslih komaraca - iz vazduha avionima i helikopterima, s vode čamcima i amfibijama i sa zemlje ULV generatorima. Osim toga tretmani sa zemlje po gradu i prigradskim naseljima izvode se svakodnevno, odnosno koristi se svaki povoljan meteorološki momenat, bez kiše i vetra - navodi on i objašnjava da je ipak nemoguće da se brojnost komaraca smanji toliko da ih građani ne primete.

Spasavanje

U Beogradu dele tablete

U Beogradu je počela dezinfekcija, suzbijanje komaraca i podela larvicidnih tableta za građane poplavljenih delova Palilule. Novonastala situacija u naseljima na levoj obali Dunava u Beogradu iziskuje veći angažman ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, pa je započeta dezinfekcija poplavljenih objekata i suzbijanje komaraca i larvi.

Dr Branislav Pešić iz tog zavoda navodi da je juče podeljeno više od 2.100 kutijica tableta za suzbijanje larvi komaraca u mikrožarištima, prvenstveno u septičkim jamama.

- Tablete su besplatne, ima ih šest u svakoj kutiji, a dele ih naše ekipe "od vrata do vrata". Dovoljno je da se tableta samo stavi u toaletnu šolju, pusti voda i ona će otići pravo u septičku jamu, gde će veoma efikasno delovati. Osim toga, mogu se koristiti i na drugim mikrožarištima, to jest gde se voda zadržava neko vreme - istakao je Pešić.

Kurir.rs/ Radmila Briza

Foto: Profimedia

