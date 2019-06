PORAZNA STATISTIKA O ISELJAVANJU: Pasoš EU dobilo 147.000 građana Srbije

Od 2002. do 2017. godine u zemljama EU državljanstvo dobilo više od 660.000 stanovnika bivše Jugoslavije, najviše iz BiH i Srbije, a dobijanje pasoša znači da planiraju tamo trajno i da ostanu

Za 15 godina državljanstvo u nekoj od zemalja Evropske unije, Norveškoj i Švajcarskoj steklo je više od 660.000 stanovnika bivše Jugoslavije, a u toj brojci je i 147.000 građana Srbije, pokazuju podaci Eurostata.

Međutim, ova brojka od 147.000 građana Srbije, koji su od 2002. do 2017. godine postali državljani EU, nije konačna, pošto je broj novih državljana EU podeljen prema državama iz kojih dolaze, a kojih je bilo više na našoj teritoriji.

Švajcarska najpoželjnija

Tako je državljanstvo u zemljama EU u istom periodu dobilo i 125.000 iseljenika sa teritorije bivše SCG, kao i 5.000 građana bivše Jugoslavije.

Najviše novih stanovnika EU pristiglo je iz Bosne i Hercegovine - 179.000, ali nije poznato koliko je među njima bilo Srba, a koliko Bošnjaka, jer statistika nije rađena prema nacionalnoj pripadnosti.

- Švajcarska je dodelila državljanstvo za 190.000 stanovnika ovih zemalja. Ona ima manje od tri odsto stanovnika EU, ali je odobrila 28,8 odsto od broja državljanstava u EU, što znači da je 10 puta više naturalizovala Balkance sa odabranih teritorija. Pretpostavićemo da se većinom radi o Albancima sa Kosova i Metohije, ali i iz Preševske doline i severozapadne Severne Makedonije - objašnjava ekonomista Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija.org.

Podaci o broju dobijenih državljanstava u zemljama EU prva su zvanična potvrda masovnog iseljavanja s Balkana. Koliko njih još uvek čeka na državljanstvo EU, znaće se kada se za desetak godina uradi nova statistika.

Neće da se vrate

Goran Penev iz Centra za demografska istraživanja u Institutu drušvenih nauka kaže da ovi podaci o prijemu u državljanstvo zemalja EU govore da su to ljudi koji su ili bili dovoljno dugo u zemljama prijema, pa su stekli pravo da apliciraju za državljanstvo, ili su imali status izbeglica, pa su lakše dobijali državljanstva, pre svega sa teritorije BiH i Kosova.

- Ti podaci govore da je mnogo ljudi sa ovih prostora odlazilo i da su sve manje šanse da se vrate. Čim neko aplicira za državljanstvo u drugoj zemlji, to znači da je oseća kao svoju i da će, kad dobije to državljanstv, trajno tamo i ostati. Na jedan posredan način podaci pokazuju karakter tih migracija gde ljudi odlaze sa jasno izraženom željom da se integrišu u novu sredinu sa manjim izgledima i interesom da se vrate u zemlju maticu - kaže Penev i dodaje da ovi podaci ne dokazuju da ljudi masovno odlaze iz Srbije.

Tabela Država Broj građana Juge koji su dobili državljanstvo EU

BiH 178.692

Srbija 146.839

Bivša SCG 124.811

Severna Makedonija 84.408

Hrvatska 71.598

Crna Gora 5.839

Brojke

659.395 građana bivše Juge dobilo državljanstvo u EU

867.000 državljanstava odobrila je EU za 15 godina

