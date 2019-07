VEĆE PLATE I PENZIJE DO KRAJA GODINE: Guvernerka Tabaković potvrdila da postoje osnove za povećanje

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da su najave o povećanju plata i penzija do kraja godine osnovane i da to ni na koji način neće ugroziti nisku inflaciju ni stabilne javne finansije.

"Od aprila 2017. zaključno sa jučerašnjim datumom, kupili smo 3,7 milijardi evra i time ojačali devizne rezerve ove zemlje. Onda je jasno da je priliv i veća ponuda deviza nego njihova tražnja, a to je jedan od rezultata do kojih smo došli od 2012. godine", rekla je Tabaković povodom 135 godina postojanja NBS.

Prema njenim rečima, jedan od rezultata je i zaostavština Aleksandra Vučića - koordinacija fiskalnih i monetarnih vlasti.

"Narodna banka u koordinaciji s Vladom, to se vidi na svakom monitoru menjačnice u Republici Srbiji i to je najbolja slika našeg rada", istakla je guvernerka.

Ona je istakla da je rast od 17 dostigao 22 odsto i da je to reinvestirana dobit preduzeća koja ovde rade koja su odlučila da ne isplate dobit osnivačima u inostranstvu, već da ih ponovo ulože u Srbiji.

"Mi radimo na investicionom ambijentu i to je odgovorna Srbija koja drži do svoje reči i ona ima nameru da dugoročno postiže u smislu niske inflacije, stabilnog privrednog okruženja u kojem se pouzdano zna da je ovo država u kojoj raste porez na dobit", rekla je Tabaković.

Prema njenim rečima, takav odnos izvršne vlasti, predsednika vlade, odnosno danas predsednika države i NBS, doveo je do toga da je privreda Srbije iz gubitka od pre pet godina došla do 4,2 milijarde evra dobiti.

"To je proces koji se ne dešava preko noći, to je rezultat konsolidacije javnih finansija podstaknutim od 2012. merama monetarne politike a onda i podržanim od 2014. do danas. Taj rezultat, višak u državnoj kasi biće biti usmeren najviše u infrastrukturu i povećanje životnog standarda", rekla je Tabaković.

Guvernerka je uputila i savet građanima da se ugledaju na državu kada je reč o uređenju finansija.

"Podvucite crtu ispod loših rezultata, nemojte da skrivate istinu ni od sebe ni od drugih, jer da biste počeli da rešavate probleme morate da vidite ko u porodici troši a ko zarađuje i da uravnotežite očekivanje sa realnim mogućnostima i da ne čekate nikavu pomoć, da ne tražite izgovore, kao što ih Srbija nije tražila već je ušla u ozbiljne reforme", objasnila je ona.

Dodala je da bez timskog rada, jedinstva i cilja i ideje za koju država radi ne bi moglo da se priča o kursu koji je oko 118 evra.

"Ne bismo mogli ni da pričamo o nikad većim deviznim rezervama koje su prešle 12 millijardi evra, a da su neto, čiste državne rezerve preko 10 milijardi, da ne dugujemo MMF ni dinar i da je u tim deviznim rezervama samo 1,9 milijardi obavezna rezerva banaka. Sve ostalo je državi na raspolaganju da uređuje svoju stabilnost", rekla je ona.

Kako je objasnila, kupovina zlata predstavlja diverzifikaciju deviznih rezervi radi održavanja finansijske stabilnosti.

"Tih preko 21 tone zlata koje imamo znači da treba voditi računa da se štedi dok se ima, a ne onda kad se nema i žali se za vremenima što niste onda kad ste mogli", zaključila je guvernerka Tabaković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir