BEOGRAĐANI BEBE OD 3 MESECA UPISUJU NA KURS ENGLESKOG: Daju 17.000 dinara mesečno za školu stranog jezika, a bebe jedva i da guču!

Iako mnogi mališani još nisu progovorili, a jedva i da nešto guču, roditelji izdvajaju pravo malo bogatstvo kako bi bili u trendu, budući da upis i članirana za jedan mesec koštaju i do 17.000 dinara.

Dok stručnjaci smatraju da je to preterivanje, pomodarstvo, ali i bacanje para, u školicama jezika ističu da su im grupe uglavnom popunjene, naročito one za uzrast od šest meseci, za kojima vlada prava pomama. Napominju da je upis obavljen u maju i junu, ali da će verovatno napraviti dodatne grupe jer vlada veliko interesovanje. Mada mnogi stručnjaci smatraju da učenje jezika u tako ranom uzrastu ne daje efekta, predavači u školama ipak tvrde da je učenje stranog jezika u tom uzrastu idealno.

- Dva puta nedeljno deca imaju čas od 45 minuta, a grupice su od četiri do osmoro dece. Cena upisa je 9.350 dinara, a ide i do 9.950, i to se plaća jednom godišnje. Pored toga mesečno se plaća od 6.100 do 6.900 dinara u zavisnosti od uzrasta. Deca uče kroz igru, na času je prisutan i jedan od roditelja i kroz igru i razne aktivnosti nesvesno upijaju i savladavaju engleski jezik - rečeno nam je u jednoj školi.

Razlozi zbog kojih roditelji upisuju decu su, kako kažu, različiti, neko želi da mu dete govori engleski, pojedini iz dosade, a neki sa željom da dete ima društvo. U drugoj školi kažu da je cena 50 evra mesečno, kao i da bebe od šest meseci na čas dolaze jednom nedeljno na dva sata.

- Mi radimo s njima, prvo malo razvijamo motoriku i onda ga polako uvodimo u muziku. Pravimo mu taj lajfstajl da bi upijao engleski. Dete od šest meseci prisustvuje muzičkom času veće dece, poenta je u tim pesmicama da oni imaju svoje pokrete - navode u školi.

Psiholog Aleksandra Janković misli da je problematično i prerano da tako mala deca idu na strani jezik, te da je za početak bitno da progovore na maternjem.



- Ovo je rezultat potrebe da se bude in, želja za nekim socijalnim prestižom. Jesam za to da deca uče, ali nikako da to postane pitanje ogromne roditeljske ambicije bez praćenja dečjih potreba - kaže Jankovićeva.

Ona upozorava da bi učenje stranog jezika u tako ranom uzrastu moglo proizvesti probleme s razvojem govora, pa bi deca morala da dobiju pomoć logopeda.



- Svako preterivanje ovog tipa otvara pitanje šta je s roditeljima, kao da se deci ne dozvoljava da budu deca! - zaključuje ona.

Brojke

50 evra minimum mesečno košta engleski za bebe

9.350 dinara košta upis u nekim školicama

2 puta nedeljno bebe idu na čas engleskog

Dr Vesna Tomić: Bacanje para

Socijalni psiholog dr Vesna Tomić smatra da ovo nije pomama, već gubitak pameti ukoliko se tako mala deca upisuju na kurseve stranih jezika:

- Period od 11 godina se smatra optimalnim uzrastom za decu da uče strani jezik. Naravno da se može početi nekoliko godina ranije, ali za ovo nemam reči. Ukoliko roditelji imaju novca za bacanje, to i nije loš način da se bace novci na učenje, odnosno školovanje. Bolje da bace novac na to, nego na skupe igračke od kojih nema nikakve vajde. To je pomodarstvo i jadan narod koji nema pojma ni sa čim, nego prima gotove modele koji se nameću spolja.

Kako škole navlače roditelje

- dvojezične bebe su pametnije

- izlaganje deteta drugom jeziku od rođenja najbolji je način za povećanje kapaciteta intelektualnog razvoja

- dvojezična deca imaju bolje rezultate od jednojezičnih vršnjaka u istim izazovima

- lakše se usvaja jezik u tom uzrastu

- poboljšavaju se ukupne jezičke sposobnosti

