POMOZIMO MLADOJ MAMI! Humanitarni odbojkaški turnir na Adi za pomoć teško oboleloj samohranoj majci

Polaznici škole digitalnog marketinga iz Beograda organizovaće u subotu, 3. avgusta na Adi Ciganliji humanitarni amaterski turnir u odbojci i humanitarne kreativne radionice za decu, a sav novac biće uplaćen za lečenje Milene Milenković (38) samohrane majke iz Niša obolele od invazivnog raka dojke.



Milena je IT stručnjak bez stalnog zaposlenja i pre šest meseci je dobila ćerku Vasiliju, medjutim pre mesec dana otkriven joj je veoma agresivan karcinom.



Polaznici škole digitalnog marketinga koju pohadja i Milena, apeluju na sve ljude dobre volje da u subotu dodju na Adu i daju dobrovoljni prilog kako bi Milena imala dovoljno sredstava za lečenje.



Prijave za humanitarni odbojkaški turnir su do petka, 2. avgusta u 12 časova, a turnir će u subotu biti organizovan od 15 do 20 časova.



Prijave su moguće putem putem linka koji se nalazi na fejsbuk stranici #idemdalje, dok je kotizacija 1.000 dinara.



Za najmladje će na Adi Ciganliji, pored Kluba restorana petica, biti organizovane humanitarne kreativne radionice, šminkanje i pravljenje pletenica za devojčice i mame, i igranje društvenih igara.



Pomoć za Milenu može se uplatiti i putem računa 160-5400100322249-45, Banca Intesa za Milenu Milenković svrha Humanitarna pomoć.



Za uplate iz inostranstva instrukcije su Intesa Sanpaolo spa, Milano, Italy, SWIFT: DBDBRSBG, Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7B, 11070 Novi Beograd, 59: Beneficiary Customer: RS35160543020017194596, Milena Milenković, Republic of Serbia. PayPal uplate: vaskaimama@gmail.com

