OČAJNA MAJKA I DALJE TRAGA ZA NESTALOM MILICOM (16): Poludeću od brige, preklinjem sve koji su je videli da mi jave! Nije tačno da je imala dečka

NOVI SAD – Šesnastegodišnje devojčice Milice Tišme iz Novog Sada, koja je netala 30.jula i dalje nema. U potragu za devojčicom uključena je odmah i novosadska policija, a i sama porodica koja obilazi razna mesta.



- Nigde nema i dalje. Ne znam šta bih rekla, poludeću. To što neko piše da je imala momka, nije tačno, jel ona je deta sa posebnim potrebama i nije ni izlazila. Tog dana, ja sam bila sa njom i morala sam da izađem, bukvalno na 10 do 15 minuta. Za to vreme ona je nestala, to je znači oko 15 časova – kaže

mama Maja Virijević Tišma.

foto: Facebook/Milica Tisma



Devojčica se traži intezivno od momenta kada je saznato i preko društvenih mreža gde se širi njena fotografija sa podacima, a nalazi se i u registru “Nestali Srbija”.



“Devojčica na sebi ima teksas šorc, sivu majicu, srebrne sandale i crnu torbicu. Visoka je oko 168 cm, ima crnu kosu, ošišana kratko sa leve strane”.



-Preklinjem sve koji su je videli ili je uoče, da mi se odmah jave, kako bismo je locirali. Javite na telefon 065-66-700-60 ili policiji – moli majka Maja Virijević Tišma.

(Kurir.rs/S.S.)

Kurir