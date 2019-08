500 KILOMETARA NOVIH PUTEVA PRAVIMO U 2020: Do kraja godine počinje izgradnja 4 NOVA AUTO-PUTA! POGLEDAJTE MREŽU PLANIRANIH PUTEVA

Udarnički: Nastavljaju se radovi na završetku Koridora 11, a do kraja godine počinje izgradnja četiri nova pravca - moravskog, ka BiH, Auto-puta mira i od Rume do Šapca

Puštanje u saobraćaj auto-puta Miloš Veliki daje novi zamah ekonomskom razvoju centralne Srbije, a ista očekivanja imaju i građani istočnog dela zemlje nakon najave vlasti da je doneta odluka o izgradnji šumadijskog koridora, koji će poneti naziv vožda Karađorđa.



Ovaj auto-put, prema najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, „spojiće srce Šumadije sa istokom Srbije“, jer će se protezati od Lazarevca i Mladenovca do Aranđelovca, a odatle preko Topole, Svilajnca i Despotovca do Bora. Ali dok tek predstoji rad na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju tog koridora, više je nego izvesno da do kraja ove i tokom sledeće godine počinju konkretni radovi na gradnji 500 kilometara glavnih saobraćajnica.



Svečani početak



Iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture već je najavljen nastavak radova na trasi Koridora 11, ali i početak gradnje četiri potpuno nova auto-puta, i to moravskog, ka Bosni i Hercegovini, Niš-Merdare, kao i Ruma-Šabac-Loznica na fruškogorskom koridoru.

foto: Kurir

Već za deset dana prvo počinje gradnja deonice Sremska Rača - Kuzmin u dužini od 17 kilometara, na auto-putu od Beograda do Sarajeva. Ovu deonicu gradiće turska kompanija „Tašjapi“, a svečanom početku radova 29. avgusta prisustvovaće predsednici trilaterale Turska-Srbija-BiH Tajip Erdogan, Aleksandar Vučić i predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić. Drugi krak auto-puta prema Sarajevu biće deonica Požega-Užice-Kotroman. Izgradnjom auto-puta Beograd-Sarajevo Srbija dobija mogućnost da se poveže sa evropskim Koridorom 5, koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i BiH, a BiH s koridorima 10 i 11 unutar Srbije.

foto: AP

Do kraja ove godine počinje gradnja auto-puta Ruma-Šabac (25 kilometara), čiji je deo i brza saobraćajnica Šabac-Loznica (55 kilometara), a što će biti nastavak brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, to jest fruškogorskog koridora.

Dogodine počinje izgradnja moravskog koridora od Pojata do Preljine (110 kilometara), koji će spojiti Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak, a biće i direktna veza između koridora 10 i 11.



Pripremni radovi



U toku su i pripremni radovi za početak izgradnje prve deonice takozvanog Auto-puta mira od Niša do Pločnika, u dužini od 33 kilometra. Ukupna dužina budućeg auto-puta Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač biće 384 kilometra, od čega je deonica Niš-Merdare 77 kilometara i koštaće 220 miliona evra.

ANT

Zadovoljni na Ubu BEZBEDNIJE OD IBARSKE

Auto-put Miloš Veliki doprineće ekonomskom razvoju Uba - dolasku novih investitora u tu opštinu i otvaranju novih radnih mesta, izjavila je narodna poslanica sa Uba Ivana Nikolić. - Otvaranje auto-puta Miloš Veliki zaista ima veliki značaj za razvoj Uba. Sa aspekta bezbednosti saobraćaja je veoma značajno jer se izbegava korišćenje Ibarske magistrale, koja je u Srbiji važila za crnu tačku. Skraćeno je vreme putovanje od Obrenovca do Čačka i sada će se stizati za 45 minuta - rekla je Nikolićeva.

Ona ističe da će auto-put doprineti razvoju industrijske, to jest proizvodno-poslovne zone na 112 hektara, gde je prošle godine realizovana prva direktna strana investicija.

Efekti saobraćajnice LJIG OČEKUJE INVESTITORA

Opština Ljig očekuje razvoj svoje industrijske zone zahvaljujući otvaranju auto-puta Miloš Veliki od Obrenovca do Ljiga i već se vode pregovori za dolazak prvog velikog investitora. Načelnik opštinske uprave u Ljigu Milan Janićijević kaže da, pored već otvorenog auto-puta od Ljiga do Preljine, novi auto-put ka Beogradu znači novi potencijal za razvoj Ljiga. - Ljig očekuje dosta od novog auto-puta. Približiće nas Beogradu i drugim značajnim centrima u našoj zemlji. Mi se nalazimo na raskrsnici puteva ka većim gradovima. Pošto naša opština ima industrijsku zonu uz sam auto-put, to jest samu petlju, očekujemo da ćemo uspeti da privučemo nove investitore koji će uložiti u našu opštinu i građanima omogućiti nova radna mesta - rekao je Janićijević i dodao da auto-put nije značajan samo za Ljig već i za sve ljude koji će ga koristiti jer će omogućiti mnogo bezbedniju vožnju u odnosu na Ibarsku magistralu, koja je dosad bila jedini putni pravac. - Kad se bude završio kompletan auto-put, do Beograda će se stizati za 35 do 40 minuta - rekao je on.

Zoran Drobljak ZA 12 SATI MILOŠEM PROŠLO 4.200 VOZILA foto: Dado Đilas Auto-putem Miloš Veliki, na trasi Obrenovac-Ljig, od svečanog otvaranja do juče ujutru prošlo je oko 4.200 vozila, rekao je v. d. direktora „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak. - U periodu od oko 21 sat, kad je auto-put otvoren, do devet sati ujutru u pravcu Čačak-Beograd prošlo je oko 2.600 vozila, a u pravcu Beograd-Čačak oko 1.600 vozila - precizirao je on.

Andrija Živković, predsednik opštine NOVA ŠANSA ZA LAJKOVAC

Auto-put Miloš Veliki nova je razvojna šansa za Lajkovac, a Lajkovčani se nadaju da će ta opština ući ponovo u zlatno doba razvoja poput onog s početka 20. veka, izjavio je predsednik te opštine Andrija Živković. - U Lajkovcu ovaj događaj otvaranja auto-puta doživljavamo mnogo emotivnije od stanovnika ostalih opština i gradova. Nadamo se da ćemo opet ući u zlatno doba razvoja Lajkovca s početka 20. veka. Ovo je nova razvojna šansa za našu opštinu. Ovo je veliki podstrek i privatnom sektoru i privredi Lajkovca i čitavog Kolubarskog okruga - rekao je Živković i dodao da auto-put pruža mogućnost da se iskoristi veliki turistički potencijal Lajkovca. On je istakao da se dosad Ibarskom magistralom u dužini od 70 kilometara do Beograda stizalo za 90 minuta, dok se sada auto-putem rastojanje od 50 km prelazi za mnogo manje od sat vremena.

Kurir.rs/Sanja Đorđević Foto: Marina Lopičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir