NEVIĐENA PREVARA ŠOKIRALA SRBIJU: Čovek danima za 200 dinara iznosio kilograme mesa iz radnje, dok nije otkriveno kako mulja!

Ona tvrdi da je svakog dana iz radnje u kojoj radi nestajalo meso, a kamere nisu uhvatile lopova. Prvo su posumnjali na mesara, ali ubrzo su otkrili da on nije kradljivac, onda je otkriveno nešto što je šokiralo sve radnike u prodavnici. Marija, koja je želela da ostane anonimna kaže da su "primetili da svakog dana nedostaje mesoi na rto su ih upozorili menadžeri radnje. Svakog dana falilo je nekoliko kilograma mesa".

"Menadžeri su odlučili da pratimo potrošače. Gledali su ko kupuje najviše mesa. Nekoliko dana posle upozorenja, otkrili smo lopova! Čovek je kupio kilogram buta, a kad sam uzela kesu da otkucam bar-kod, videla sam da je mnogo težei da u njoj ima više od kilogram mesa", priča kasirka.

kada su otvorili kesu videli su da je u njoj i drugo meso! Kupac je rekao da se mesar zeznuo. Tad je platio, i tako je prošlo. Ali onda su se svi u prodavnici zapitali kako je moguće da se ovo desilo njima pred očima. Motali su film unazad, pogledali su kamere i ništa im nije bilo jasno. A onda su počeli da ga prate. Iako ispočetka zbunjeni, radnici su ubrzo razotkrili kako im je nestajalo meso u ogromnim količinama.

"Svakog dana je taj čovek, menadžer obližnjeg kafe - restorana dolazio u radnju, ode do mesare i traži, recimo, 20 ćevapa. Mesar mu spakuje u papir, pa u kesu i na kesu zalepi cenu tj. bar-kod. Onda traži kilogram buta, mesar isto uradi – spakuje u papir, pa u kesu, pa na to nalepi stiker s cenom. Tako uzme nekoliko različitih vrsta mesa, a onda stane sa strane gde ga ne vidi kamera, uzme kesu gde su ćevapi i ubaci u kesu gde je but. I zaveže kao što je mesar zavezao.

"Na kesi ostane samo jedna cena, samo cena buta, a unutra su u stvari i ćevapi! Kad dođe na kasu, ja samo otkucam to što vidim – jedan bar-kod. – Tako je mogao da radi koliko hoće. Posebno kad je gužva, pa kad ima mnogo ljudi na kasi, ko će da obrati pažnju i gleda šta je sve u kesi. Dnevno je krao dve do tri kilograma mesa" – priča Marija.

Kako ona kaže, da je stavio kilo buta u dve kile ćevapa, na primer, ne bi nikad primetili toliku razliku, jer je mala razlika između dva kilograma i tri kilograma.

Ali on se baš osilio pa je u kilogram ćevapa trpao tri kila buta.

