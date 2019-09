RHMZ IZDAO UPOZORENJE, UKLJUČEN I METEOALARM: Večeras se menja vreme, pljuskovi i gromovi će tutnjati Srbijom! Od ponedeljka nas čeka nešto još gore

Kraj leta se kalendarski bliži, a sa njim stiže i pad temperature. Iako smo početak septembra dočekali uz gotovo tropske prilike, izgleda je tome došao kraj. Već vikend pred nama donosi znatne vremenske promene pa savetujemo svima da pripreme kišobrane jer dolazi do zahlađenja i pojave oblačnosti sa pljuskovima.

Temperatura narednih dana neće prelaziti trideseti podeok kako smo navikli, ali nakon vikenda, koji će biti kišovit, ipak ćemo još malo moći da uživamo u toplijem vremenu. U subotu i nedelju biće promenljivo oblačno sa povremenom kišom u većem delu zemlje, a stanovnici zapadne Srbije treba da se pripreme na osetno pogoršanje vremena i pljuskove sa grmljavinom.

Sutra će najtoplije biti u Nišu sa maksimalnom temperaturom od 29 stepeni, dok će najhladniji biti Kopaonik sa 17 stepeni Celzijsua. U glavnom gradu živa će se kretati oko 28. podeoka. U nedelju temperatura na teritoriji cele Srbije pada jedan do dva stepena sa zadržavanjem kišovitog vremena.

Red kiše, red sunca

Prema rečima Marka Čubrila, promena nam dolazi iz Italije.

- Večeras u toku noći nad zapadnim predelima regiona, uključujući i severni Jadran dolazi do naoblačenja koje mestimično uslovljava kišu i grmljavinske pljuskove duž priobalja. To naoblačenje je poseldica slabe, sekundarne ciklogeneze nad dolinom reke Po u Italiji. Taj ciklon će do kraja dana svoj centar izmestiti nad severni Jadran i još malo ojačati, a u nedelju će se polako izmeštati dalja na istok - objašnjava on.

Kako je rekao, ovaj hladni talas će se pružati širom celog regiona, a nevreme će negde biti praćeno i grmljevinom.

- Sutra tokom prvog dela dana nad istokom Hrvatske, istokom BiH i nad Srbijom pretežno sunčano i dosta toplo te bi maksimumi sredinom dana mogli biti i oko 30 stepeni Celzijusa. Nad ostalim predelima kišovito i nestabilno. Posle podne i uveče nestabilno vreme će zahvatiti i veći deo regiona donoseći kišu i grmljavinske pljuskove.

Kako će se nad Jadranom nalaziti ciklon, a ispred njega je moguće povlačenje dosta velike količine toplog vazduha nad istokom Hrvatske, severom, istokom i severoistokom BiH, zapadom, jugozapadom i severozapadomn Srbije kao i većim delom zapadne Vojvodine faktori nestabilnosti idu vrlo visoko za ovaj deo godine te nad ovim predelima ne treba da iznenadi jači grmljavinski pljusak ili čak lokalna nepogoda - naglašava Čubrilo.

Očekuje nas vrlo nestabilno vreme

Prema njegovim rečima, u noći nedelje na ponedeljak, hladni front će početkom sledeće nedelje biti izražajno jači, i potrajaće sve do srede.

- U noći ka nedelji sa pristizanjem novog hladnog fronta nad severnim Jadranom se računa na početak nove ciklogeneze, koja bi mogla biti jača u odnosu na ovu prvu.

Za sada još nije sasvim jasna putanja premeštanja tog ciklona te neću ulaziti u detaljnu analizu razvoja vremena, ali u nedelju nad većim delom regiona umereno do znatno oblačno, a na istoku i svežije. Jače pogoršanje vremena će uveče zahvatiti zapadne, jugozapadne i severozapadne predele regiona kao i severni Jadran.

U svakom slučaju do srede nad većim delom regiona promenjljivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove sa temperaturama u okviru prosčenihg vrednosti za ovaj deo godine, negde u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Jutra sveža uz minimume od 9 do 15 stepeni Celzijusa, ponegde uz maglu - navodi Čubrilo.

Normalizacija tek sredinom iduće nedelje

- Ipak, ovo nije kraj lepom vremenu, pošto nas stabilnije temperature očekuju od sledeće srede, kada će se vremenski uslovi stabilizovati.

Zatim bi od 12. do 15. septembra mogao uslediti suv i dosta topao period u kojem bi ogranak jakog anticiklona sa centrom nad jugozapadnom Evrope dominirao vremenom nad nama.

Ovaj anticiklon bi vrlo lako mogao biti posledica “odgovora” atmosfere na pristizanje bivšeg uragana Dorijan negde između juga Grenlanda i Islanda koje se očekuje oko 10. septembra. Ovaj sistem sa sobom donosi veliku količinu toplog, subtropskog, vazduha u višim delovima trposfere i jako često takvi prodori toplote daleko na sever rezultuju građenjem jakih anticiklona u visokim geografskim širinama.

Modeli oko 16. septembra taj antciklon upravo izmeštaju tako, na sever i time otvaraju put za prodor velike količine vrlo hladnog vazduha sa severa i severoistoka. Ukoliko se ovakav scenario realizuje posle 15. septembra moguće je prvo, ozbiljno, zahlađenje koje bi temperature na visini od oko 1.500 metara moglo oboriti ispod nule.

To je sve jako upitno, sugnal jeste za sada stabilan, ali još nekoliko dana se neće znati gde će tačno završiti transformisan uragan i samo mala izmena u trasi kretanja znači i sasvim drugačiju reakciju atmosfere nad Evropom.

Ono što je izvesno pred nama su vrlo promenjljivi dani, danas na kratko na istoku i vrlo toplo, ali uz dosta nestabilnosti, kišu i grmljavinu nad većim delom regiona. Stabilnije verovatno tek od sledeće srede - zaključuje.

