SRBI SVE ČEŠĆE SAMI SEBI POSTAVLJAJU DIJAGNOZE NA INTERNETU: Više veruju dr Guglu nego našim lekarima

Umesto da zakucaju na vrata lekarske ordinacije kada osete neku tegobu ili bol, ljudi masovno savet traže kod „dr Gugla“ i sami sebi daju dijagnoze, pa često umisle da su teško bolesni i da će umreti!

Sajber-ordinacija

S jedne strane imamo pacijente koji preterano posećuju lekara, a s druge kolone onih koji na pojavu bilo kakvih simptoma posežu za odmah dostupnim dijagnozama koje već spremno čekaju kod - dr Gugla. Tako je jedan srpski ginekolog, koji je želeo da ostane anoniman, preneo za Kurir jedan drastičan primer žene starosti 40 godina koja je verujući Guglu ubedila sebe da ima tumor hipofize, malene žlezde smeštene u lobanji!

- Imala je redovne menstrualne cikluse, a onda je u nekom momentu počela da ih dobija dva puta mesečno, nakon čega onda ne bi imala menstruaciju po dva meseca. Pre nego što se javila na pregled, ona je na Guglu saznala da to mogu da budu simptomi tumora na hipofizi, a pošto je hipofiza vrlo mala žlezda u lobanji koja reguliše rad između ostalog i jajnika, ona je pročitala da takvi simptomi mogu da se jave kada se javi tumor od dva milimetra na hipofizi - priča ovaj stručnjak i nastavlja:

- Tražila je da joj se uradi snimak mozga magentnom rezonancom - otkriva nam sagovornik.

Dr Moma Jakovljević, hirurg, pomoćnik direktora KBC „Dr Dragiša Mišović“, kaže za Kurir da je ovo veoma ozbiljan problem sa kojim se susreću lekari u Srbiji i dodaje:

Ne veruju u dijagnostiku

- Ako vi lekaru kažete: „Bole me vrat, grudni koš, stomak“, lekar bi trebalo da uradi dijagnostiku i kaže šta se dešava. To je pravi pregled. Na internetu pišu stvari naširoko, nabroje sve što može da bude. Objašnjavao sam pacijentu rezultate snimaka ultrazvukom, skenerom, magnetnom rezonancom, a on meni: „Na internetu piše da može da bude ovo“. Opet objasnim da na internetu piše svašta, a on opet kaže da piše na internetu. Onda mu kažem da ide na kontrolu na internet - navodi dr Jakovljević.

On zaključuje da pacijenti treba više da veruju svom lekaru, koji će im skratiti muke, nego internetu.

Psiholog

LOŠA IDEJA foto: Damir Dervišagić Psiholog Aleksandra Janković smatra da neki ljudi strahuju od odlaska kod lekara, te da imaju tendenciju da sami sebi budu dijagnostičari.

- Imate ogroman broj ljudi koji koristi lekove na svoju ruku, bez ikakve konsultacije s lekarima. Mislim da danas svaki čovek pomoću Gugla ima utisak da sve živo zna, da je nepotrebno da razgovara sa stručnjacima, sami sebi postavljaju dijagnoze, sami se leče. Zaista je originalan onaj vic: „Ako se lečite kod dr Gugla, brzo mišljenje tražite kod dr Jahua“. Svakako ljudi treba da se obrate lekaru, a ne internetu. Nije dobra ideja da budemo sami svoji majstori, posebno kad je reč o zdravlju - kaže Jankovićeva.

