OSVANUO SUMNJIV OGLAS ZA MASERKU, PLATA VEĆA OD 2.000 EVRA: Srpkinje nisu upale u zamku, a posle KOMENTARA POSLODAVCU odmah je IZBRISAO objavu! (FOTO)

Čitateljka Kurira je danas primetila neobičan oglas za posao. Pošto nije poverovala u njegovu verodostojnost, zamolila nas je da proverimo o čemu se radi. Piše kako se traži maserka u Beogradu, a plata koja se nudi je veća od 2.000 evra. Evo o čemu je reč.

foto: Printscreen

Poznati oglasnik je na svom sajtu sve do pre pola sata držao neobičan oglas.

Naime, raspisan je konkurs za tri radna mesta za koja nije potrebno iskustvo. Opis radnog mesta je - maserka, a opis posla uključuje tajlandsku, senzualnu i egzotik masažu.

Za ovaj honorarni posao je ponuđena plata od čak 250.000 dinara, što je više od 2.000 evra.

Rok za prijavu za ovaj posao je 22. septembar, ali očigledno je da su radna mesta "razgrabljena".

Kurir je uputio više poziva tokom dana na ostavljen kontakt telefon, ali poslodavac nije bio dostupan. Pre pola sata smo primetili i da je oglas uklonjen.

Ono što smo želeli da saznamo je šta to do najsitnijih detalja zahteva poslodavac od jedne Srpkinje u današnje vreme za te pare. Zanimalo nas je i da li bi se posao obavljao samo u Srbiji ili bi trebalo da se putuje, kao i to koliko je dugo radno vreme.

Prava je misterija da li je ovo neka od prevara na koje bi trebalo da pristanu ženske osobe, kao i to šta se krije iza potencijalne prevare.

Kurir je i ranije pisao o različitim prevarama koje su se sprovodile uz pomoć oglasa, a svako naše istraživanje koje uključuje nuđenje velikog novca za posao i brakova za ogromne cifre se završavalo brisanjem sadržaja.

To je dovoljno da vam ukaže kako su prevaranti spremni da se "igraju" dok ne shvate da mogu da budu razotkriveni.

Ipak, oglas je vrtoglavo počeo da se điri društvenim mrežama, a kada su dame počele da komentarišu njegov sadržaj, poslodavcima definitivno nije moglo biti prijatno.

- Samo maloumne osobe mogu da okrenu ovaj broj telefona i završe u belom roblju, napisla je jedna sugrađanka.

- 2.000 evra je malo za čistu prostituciju koja se krije iza ovoga, komentar je Beograđanke bez dlake na jeziku.

- Samo? Pa, za pola radnog vremena one ispod mosta zarade duplo!, našalila se žena.

(Kurir.rs)

Kurir