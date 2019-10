STEFANOVIĆ NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOM UNIVERZITETU: Nove tehnologije smanjuju kriminal na ulicama

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Ministarstvo unutrašnjih poslova vodeća institucija u Republici Srbiji u primeni i uvođenju novih savremenih tehnologija koje ce olakšati ne samo rad policije, već će i građanima omogućiti da brže i efikasnije ostvare svoja prava iz delokruga rada MUP-a.



Stefanović, koji je na Kriminalističko-policijskom univerzitetu povodom početka školske godine održao uvodno predavanje na temu "Savremene tehnologije u razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova", istakao je da uvođenje novih modernih sistema znači manje kriminala na ulicama Srbije, veću prevenciju, bolju zaštitu naše dece od narkotika, sigurnost u saobraćaju i veći stepen bezbednosti.

Kao primer jednog od novih sistema koji uvodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Stefanović je izdvojio sistem video nadzora kroz pilot projekat "Bezbedan grad" koji je, nakon ozbiljne analize svih faktora, započet u Beogradu.

- Reč je o sistemu inteligentnog video nadzora koji podrazumeva da se kamere visoke rezolucije postave na oko 800 lokacija u Beogradu, koje će nadgledati

ulice, škole, sve one tačke koje su kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, na osnovu ozbiljno urađenih elaborata i procene rizika, zaključile da je neophodno pokriti kamerama - rekao je Stefanović.

Stefanović je istakao da su brzina i efikasnost u rasvetljavanju krivičnih dela imperativ današnjice i objasnio da će kroz ovaj video nadzor policija na brži i efikasniji način otkriti identitet počinilaca krivičnih dela i pomoći im da, na što brži način, dođu do tih ljudi.

Ministar je naveo da ovakav sistem video nadzora postoji u Londonu, Moskvi, Njujorku, Parizu i drugim gradovima sveta i da je za rezultat imao pad

kriminaliteta, brže spasavanje ljudi u saobraćaju i efikasnije rasvetljavanje krivičnih dela.

Stefanović je istakao da će se usluge koje građanima pruža Ministarstvo sve više digitalizovati i da je već danas veliki broj tih usluga dostupan putem

elektronskih servisa.

Stefanovic je istakao i da se sve baze podataka Ministarstva čuvaju na sigurnim mestima.

- Baze i serveri na kojima se čuvaju ti podaci nalaze se u zgradi MUP-a, osigurani i zaštićeni, isključeni sa svih spoljnih sistema komunikacije i može im se samo fizički pristupiti, a taj pristup je izrazito restriktivan. Mi gradimo sisteme koji pored visokog kvaliteta usluga pružaju i potpunu bezbednost - istakao je on.

Dekan Kriminalističko-policijskog univerziteta dr Dane Subošić naglasio je da su studeti KPU, za razliku od prethodnih godina, danas uniformisani na

čemu se zahvalio ministru Stefanoviću i Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je obezbedilo 505 kompleta uniformi ne samo za studente prve godine, već

za sve generacije.

On je naveo da je posle 13 godina, ponovo uspostavljena tradicija postojanja načelnika klase, koje čine komandiri vodova iz Žandarmerije, što će doprineti da studenti na lakši način usvoje policijske veštine i sistem rada.

Subošić je istakao da je posebno ponosan što je ove godine, sa upisom nove generacije, značajno povećan kvalitet primljenih studenata i u prilog tome

naveo podatak da je broj bodova neophodnih za upis ove godine bio značajno veći nego prošle.

- To je dovelo do rasta prosečnog broja bodova upisanih studenata pa tako odsek kriminalistike ima generaciju sa prosečnim brojem bodova 73, informatika

74, forenzika 75, što je za 20 odsto veći broj bodova u odnosu na prethodnu godinu - rekao je Subošić i precizirao da je smanjena i razlika u broju bodova

najbolje rangiranog i poslednjeg i da, recimo, na strukovnim studijama kriminalistike ta razlika iznosi manje od četiri poena, znatno manje nego ranijih godina kada je iznosila između 40 i 50 bodova.

