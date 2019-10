ISPLIVALE TAJNE O 5. OKTOBRU! ARKAN JE TREBALO DA BUDE KLJUČNI IGRAČ: Izdao Slobu i prešao na Đinđićevu stranu! Zbog ubistva njegovu ulogu preuzeo još opasniji čovek

Devetnaest godina prošlo je od čuvenog 5.oktobra, a u godinama koje su usledile nakon "rušenja" Slobodana Miloševića, mnoge tajne vezane za ovu revoluciju su isplivale na videlo.

Jedna od njih je i uloga Željka Ražnatovića Arkana u pohodu DOS na državni vrh Srbije.

Osnivač i glavnokomandujući Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je jer se nekoliko meseci pre toga okrenuo od svog mentora Slobodana Miloševića i stao uz lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića, koga je prebacio u Crnu Goru tokom bombardovanja 1999. kako ga ne bi ubili, otkrića su lista Kurir.

Arkan je maltene u poslednji čas naterao Đinđića da se skloni u Crnu Goru jer se plašio da bi u Srbiji mogli da ga ubiju.

- Posle onog što se desilo Slavku Ćuruviji došlo se do podataka da je pripreman čitav spisak za odstrel - otkrio je izvor Kurira.



Arkan je trebalo i da sa Đinđićem učestvuje u demonstracijama 5. oktobra.

- Arkan je trebalo da bude zadužen za to da demonstracije proteknu mirno, bez krvoprolića. Međutim, njega su ubili, a u priču je ušao Legija - kazao je izvor Kurira.

Ovo je za Kurir potvrdio i lider SRS Vojislav Šešelj:



- Čuo sam i ja za taj plan. Vrlo je verovatno da je Arkan trebalo da učestvuje u 5. oktobru sa tadašnjim DOS i Đinđićem, jer su oni bili veoma bliski.

Arkan je, podsetimo, ubijen 15. januara 2000. u hotelu „Interkontinental“, a tri dana kasnije britanski list Dejli telegraf objavio je članak u kojem navodi da se Arkan udaljio od Miloševića, a da se zbližio s Đinđićem. Takođe, navodi se i da je upravo Arkan taj koji je savetovao Đinđića da za vreme NATO bombardovanja ode u Crnu Goru kako bi izbegao mogući atentat.

O vezi između Arkana i Đinđića malo se zna, a Ražnatovićev prijatelj Dragan Marković Palma za Kurir svedoči u kakvim su odnosima bili njih dvojica i ne isključuje mogućnost da je izgubio glavu jer je što štitio Đinđića.



- Arkan i Đinđić su bili veliki prijatelji. Kada se desio taj tragičan događaj, Arkanovo ubistvo, Zoran je prvi došao kod Cece u kuću - kaže Palma.

Kako je Dejli telegraf objavio, opozicioni političari i analitičari su izjavljivali da je Arkan bio uplašen za svoju bezbednost i da je razmišljao da se zbog toga preseli u Crnu Goru.



- Po svemu sudeći, bio je u bliskim odnosima s Đinđićem, jednim od dvojice vodećih opozicionih figura i lidera Demokratske stranke. Rečeno je i da se Arkan upravo preko Đinđića približio crnogorskom lideru Milu Đukanoviću - navodio je britanski list.

U istom tekstu se dalje navodi i da je Đinđić o svom odnosu s Arkanom posvedočio u intervjuu Njujork tajmsu.

- Đinđićeve veze s Arkanom, koje je priznao u intervjuu za Njujork tajms, mogu da budu kompromitujuće po njega, jer je pokušavao da obezbedi podršku Zapada kao najbolji Miloševićev naslednik. Đinđić je u intervjuu rekao da ga je upravo Arkan upozorio da napusti Beograd i ode u Crnu Goru za vreme NATO bombardovanja kako bi izbegao mogući atentat - navodi Dejli telegraf.



U intervjuu za Njujork tajms Đinđić je rekao da je 1996. godine Miloševićeva žena Mirjana Marković tražila od Arkana i njegovih ljudi da rasture demonstracije u Beogradu i ponudila mu novac za to, ali da je on to odbio i došao i ispričao mu da je odbio.



Rekao je i da ga je Arkan, za vreme rata na Kosovu, uredno informisao o opasnostima po život, zbog čega je i napustio zemlju za vreme bombardovanja.



- Gospodin Ražnatović je bio lukav, inteligentan i imao je kriminalnu ličnost. Imao je „bebi-fejs“, ali je bio vrlo opasan, bez moralnih skrupula i poput zveri - reči su kojima je Đinđić tada opisao Arkana.

