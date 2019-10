LONČAR: Nabavili smo najbolje vakcine protiv gripa, u dovoljnim količinama

U svim domovima zdravlja u Srbiji danas je počela vakcinacija protiv gripa, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je apelovao na sve građane da se vakcinišu, ističući da su nabavljene najbolje vakcine i da ih ima u dovoljnim količinama

"Srbija je jedna od retkih zemalja koja je nabavila sve planirane količine, i više nego prošle godine. Srbija je po prvi put nabavila četvorovalentnu vakcinu i do sad nikada u našoj zemlji niste imali vakcinu koja pokriva tolike vrste gripa", rekao je Lončar novinarima u Kladovu i apelovao na sve građane da se redovno vakcinišu.

Istakao je da su nabavljene najkvalitetnije vakcine i da ih ima u dovoljnim količinama.

Lončar je apelovao na građane da, prilikom odluke o vakcinaciji, "slušaju struku, a da se ne bave politikom", primetivši da postoje mišljenja da nije dobro vakcinisati se na vreme, nego kasnije.

"Kad kasnije, u martu sledeće godine? Molim ljude da slušaju struku, da se bave politikom. Da nismo nabavili vakcine bilo bi 'kakva je to Srbija, nije nabavila vakcine'. Nabavili smo najbolje vakcije, u dovoljnim količinama... Ono što je bilo do države, država je uradila i malo koja zemlja u regionu može da se pohvali da je to za svoje pacijente uradila", zaključio je Lončar.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir