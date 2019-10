The Best of Genius Loci i tri srebra za McCann Beograd! McCann Beograd najuspešniji u Adriatiku na Golden Drum Festivalu

Kampanja „Ne odričem se“ agencije McCann Beograd realizovana u saradnji sa agencijom UM Beograd osvojila je The Best of Genius Loci (Lokalni duh), kao i tri srebrne nagrade na Festivalu Golden Drum. The Best of Genius Loci dodeljuje se kampanji sa najkarakterističnijim lokalnim duhom koja ističe i slavi različite kulture. Tri Silver Drum priznanja dobijena su u kategorijama: Creative use of Media i Public & Community Relations (Engagement), i Non-profit social good (Social good). McCann Beograd kao najuspešnija agencija u ovom regionu dobila je priznanje Golden Drum Adriatic, čime je značajno doprinela ukupnom uspehu agencijske mreže McCann Worldgroup, koja je četvrti put zaredom proglašena za najuspešniju agencijsku mrežu na Golden Drum Festivalu.

Mali oglasi u dnevnoj štampi u kojima se roditelji ne odriču svoje dece zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pobudili su interesovanje javnosti ne samo u Srbiji već i u regionu. Male oglase su napisali sami roditelji u okviru kampanje koju je za udruženje “Da se zna” kreirao McCann Beograd uz podršku UM Beograd, a podržale su je brojne javne ličnosti, organizacije, kao i građani.

“Kreativnost je srž našeg posla. Nagrade ne predstavljaju samo satisfakciju za dobro realizovane projekte, vec i svojevrsnu dugoročnu investiciju u rast poslovnih rezultata naše agencije. Veoma smo zadovoljni učinkom na Golden Drum-u, najvažnijem festivalu u centralno-istočnoj Evropi. Zahvaljujem se našim partnerima, hrabrim brendovima koji imaju snagu da pokrenu promene ne samo u načinu komunikacije, već i u društvu. Ponosna sam na timove u našoj agenciji, na sve naše finaliste, tri srebrne i dve prestižne nagrade, The Best of Genius Loci i Golden Drum Adriatic, kao i na doprinos McCann-a iz Beograda nagradi za mrežu godine koju je osvojila McCann Worldgroup“ izjavila je Jelena Jazić, direktorka agencije McCann Beograd.

Pored kampanje „Ne odričem se“, koja je u finale ušla u pet kategorija, na short-listi su se plasirale još dve kampanje agencije McCann Beograd: „#StayClean“ (realizovana u saradnji sa agencijom Drive i Exit fondacijom) u dve kategorije i „Beba bira gde“ (realizovana za brendom Rosa) u jednoj.

Festival Golden Drum u Portorožu jedan je od najvažnijih festivala oglašavanja u regionu na kome tradicionalno učestvuju najbolje svetske agencije. Ove godine održan je dvadeset šesti put u organizaciji Slovenačke oglašivačke komore (SOZ). Na festivalu je učestvovala 21 agencijska mreža i 208 agencija iz 26 država.

