ZDRAVIJE SRPSKO ZDRAVSTVO! Lončar: Napredak je sve vidljiviji, najbolje ga osećaju pacijenti i medicinski radnici

Srpsko zdravstvo sve je zdravije, hteo to neko da prizna ili ne. Napredak je sve vidljiviji, najbolje ga osećaju pacijenti i medicinski radnici, a rezultati ministarstva na čijem čelu je Zlatibor Lončar nisu prošli nezapaženo ni u međunarodnim zdravstvenim krugovima.

Tako će lekari od novembra imati 10 odsto veće plate, a medicinske sestre i tehničari 15 odsto. Nakon tog povećanja, medicinske sestre će imati iste ili veće plate nego što su imali lekari 2009. ili 2010. godine.



- U 2009. i 2010. godini plata medicinskim sestrama na klinici bila je 29.137 dinara, a na intenzivnoj nezi 30.159 dinara, dok će 2019, nakon ovog povećanja, biti preko 50.000 dinara, rekao je nedavno ministar Lončar.



On je podsetio da je to najveće povećanje plate medicinskim sestrama, kao i da je to drugo povećanje ove godine, zbog čega trenutno nema nijednog zahteva za odlazak u inostranstvo.



Lončar je podsetio i da je ovo treći put za manje od tri godine da se povećava plata medicinskim sestrama i medicinskom osoblju, navodeći da je prvo bilo 10, zatim 12 i sada 15 odsto.

Takođe, klinički centri Srbije ubrzano se modernizuju. Tako su grubi radovi na novoj kuli Kliničkog centra Srbije završeni pre roka.



- Ponosan sam na te radnike, rade sa entuzijazmom i elanom za nove uslove rada u Kliničkom centru za zaposlene, ali imaju na umu i da 40 procenata svih obolelih u Srbiji prođe kroz Klinički centar, što je godišnje milion ljudi, rekao je Lončar.



Predstoji rekonstrukcija postojeće kule, da se uradi fasada na obe zgrade, unutrašnji radovi, postavljanje instalacija, opremanje. Završetak radova na zgradi predviđen je za avgust 2021. godine, a Lončar je naglasio da se radi o objektu na preko 130.000 kvadratnih metara.



On je ocenio da će rekonstruisani KC Srbije biti ponos Srbije i drastično promeniti sliku zdravstva.



- Kada bude gotovo, tu će biti preko 1.000 novih postelja, plus operacione sale, intenzivne nege, a tu će se raditi celokupna dijagnostika, najmodernija u Srbiji, a mislim i u regionu, rekao je ministar.

Lončar je naglasio da do 2013. odnosno 2014. godine zdravstveni sistem Srbije nije uopšte bio na evropskoj listi, "jer nije mogao da bude ni poslednji", a da smo sada na toj listi ispred 12 zemalja.



Osim Kliničkog centra Srbije, urađen je i KC Niš, a ove godine počeće da se radi i KC u Novom Sadu. Radiće se i KC u Kragujevcu, a do kraja godine i Infektivna klinika u Beogradu, gde se radi i Tiršova 2.



Među urađenim rekonstrukcijama, ne treba zaboraviti ni bolnicu "Dragiša Mišović", fasadu na klinici u Tiršovoj i Institut za onkologiju, za koji su nabavljeni najsavremeniji aparati kao što su gama i iks nož.



Napredak u srpskom zdravstvu registrovali su i međunarodni faktori. Tako je Nacionalni regulatorni autoritet Republike Srbije, koga čine Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut”, nedavno dobio potvrdu od strane Svetske zdravstvene organizacije da se može svrstati u 50 najboljih zemalja na svetu.



Uspešno je okončan dugotrajan proces detaljne provere svih parametara, čak 285 indikatora u devet oblasti, kojima pomenute institucije potvrđuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u prometu u našoj zemlji. Srbija je tako postala prva zemlja u regionu koja je uspela da ostvari ovakvo postignuće, a globalno stala rame uz rame sa najrazvijenijim državama sveta u pogledu regulative lekova i vakcina u odnosu na 195 članica Ujedinjenih nacija.



Takođe, ministar Lončar sastao se nedavno u sedištu Svetske zdravstvene organizacije u Kopenhagenu sa novoizabranim direktorom ove organizacije za Evropu, dr Hansom Klugeom. Tom prilikom, novi direktor SZO za Evropu ponudio je Srbiji da ima svog predstavnika u bordu direktora ove organizacije.



To će biti prvi put da Srbija i naš zdravstveni sistem dobiju ovako visoko pozicionirano mesto u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

(Kurir.rs/Večernje novosti)

