KOŠAVA NEMILOSRDNA, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Olujni vetar unosi jezu u kosti, u ovom delu Srbije na snazi NARANDŽASTI METEOALARM

RHMZ je izdao upozorenje da će danas i sutra u prvom delu dana u Južnom Banatu duvati olujna košava povremeno sa udarima preko 24 metara u sekundi.

Prema prognozi, sutra će u Srbiji ujutro i pre podne biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati udare olujne jačine.

Posle podne postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje uz slabljenje vetra. Jutarnja temperatura u većini mesta od 10 do 16 , najviša dnevna od 17 do 22 dok će se na istoku Srbije zadržati hladnije, u jutarnjim satima od 5 do 8 stepeni, tokom dana oko 14 stepeni.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno oblačno, u pojedinim delovima grada moguca je slaba kratkotrajna kisa.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Posle podne postepeno razvedravanje uz slabljenje vetra. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 19 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 11. novembra, u utorak toplo i u većem delu pretežno sunčano uz kratkotrajno jačanje južnog i jugozapadnog vetra.

Posle podne na severu i zapadu umereno naoblačenje, koje će uveče i tokom noći jačati uslovljavajući ponegde kišu. Od srede pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše uz pad temperature.

