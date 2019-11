NOVO UPOZORENJE RHMZ! OLUJA TUTNJI OVIM DELOVIMA SRBIJE: Udari košave i do 86 kilometra na sat! Evo kada će se vetar konačno smiriti

Na jugu Banata danas i sutra duvaće olujna košava povremeno sa udarima preko 24 m/s, koji će u ponedeljak, 4. novembra, biti u slabljenju, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Više padavina se očekuje na zapadu i jugozapadu. U Timočkoj krajini tmurno i hladno sa slabom kišom.

Vetar će bit slab i umeren, u planinskim predelima i košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, koji će na jugu Banata dostizati i udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura od 7 C do 12 C, a najviša dnevna od 16 C do 22 C, a u Timočkoj krajini oko 12 C.

U Beogradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 12 C, a najviša dnevna oko 19 C.

U ponedeljak promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kišom.

Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima i na jugu Banata povremeno olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče kratkotrajno oslabiti.

U utorak toplo, uz kratkotrajno razvedravanje, a jugoistočni vetar ponovo u pojačanju. U sredu novo naoblačenje mestimicno sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Zatim svežije sa čestom pojavom kiše.

(Kurir.rs/Tanjug)

