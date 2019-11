VULIN I DODIK OBIŠLI POGON JUMKA U DRVARU: Zaposlenje za 100 radnika, mi smo tu da pomognemo

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obišli su danas u Drvaru radove na izgradnji pogona fabrike za proizvodnju tkanine, konfekcije i trikotaže „Jumko“ iz Vranja, u kome će u narednom periodu biti zaposleno 100 radnika.



Kako je nakon obilaska ministar Vulin istakao, svi Srbi, bez obzira gde žive, treba da znaju da dokle god Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, Srbija će brinuti o njima, a svaki Srbin, gde god da živi, biće pomognut i zaštićen i ekonomski i diplomatski i na svaki drugi način.

- Predsednik Vučić me je zamolio da obiđem radove i da mu podnesem izveštaj dokle se stiglo, uz apsolutno očekivanje da će se njegova reč kao i uvek ispoštovati, a to znači da će ovaj pogon biti otvoren do Nove godine. Sto građana Drvara, sto ljudi u Drvaru imaće egzistenciju, posao, njihova deca i oni će imati razloga da veruju u budućnost i da ostanu na ognjištu gde su rođeni. Odavde su ih terali i kamom i jamom, vreme je da se vrate, vreme je da ostanu i da znaju da će Srbija biti uz njih gde god da žive – naglasio je ministar Vulin.

foto: Ministarstvo Odbrane



Prema njegovim rečima, Srbija, kao svoj spoljnopolitički prioritet, na prvo mesto stavlja Republiku Srpsku, ali isto tako i Srbe gde god da oni žive, pa i Srbe koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine.



- Njima je pomoć potrebna, a mi smo tu da pomognemo. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo odbrane kao resorno za preduzeće „Jumko“, učiniće sve da se ovde ne samo otvori pogon, već da se povećava broj zaposlenih, da više radimo, da stvaramo i verujem da niko u ovome ne može da nađe ni jednu lošu stvar i da niko ne može da ima zlu nameru prema Republici Srbiji, prema predsedniku Vučiću, Miloradu Dodiku i svima koji su došli ovde da daju hleb za sto porodica. Voleo bih da ne čujem ni jedan negativan komentar, jer ovi ljudi zaslužuju da im se pomogne, zaslužuju da im se da hleb i nadam se da ih neće prebrojavati po nacionalnosti ni zašto je stigao taj hleb iz Srbije, već da će svi biti obradovani i ponosni što će sto porodica imati rešenu egzistenciju – naglasio je ministar Vulin dodajući da je predsednik Vučić dao reč i da će ta reč biti ispunjena.



Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je danas sa ministrom Vulinom mogao da se uveri da se radovi odvijaju intenzivno, što garantuje da završetak radova biti do propisanog roka.



- Zahvaljujem se pre svega predsedniku Vučiću i Srbiji koja pokazuje svoju pažnju, ministru Vulinu koji daje dinamiku u mnogim projektima koje su podržali i u Republici Srpskoj, a sada i u ove četiri opštine. I ovo nije jedino, Vlada Republike Srbije već je uplatila milion konvertibilnih maraka pomoći opštini za rešavanje komunalnih i infrastrukturnih problema, a Vlada Republike Srpske će u četvrtak ili petak uplatiti 200 hiljada konvertibilnih maraka za vrtić ovde, što je ranije obećano – naglasio je Milorad Dodik dodajući da se uz svu pomoć dolazi i do novog kvaliteta, a to je otvaranje novih radnih mesta u Drvaru, što je važna vest ne samo za Drvar već i čitavu Bosnu i Hercegovinu.

Generalni direktor vranjskog „Jumka” Branislav Trajković istakao je da je nakon posete predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića u septembru, odlučeno da ta fabrika otvori pogon u Drvaru, koji će zaposliti sto radnika. On je, takođe, istakao da je konkurs raspisan, javilo se trista zainteresovanih radnika i do kraja novembra biće izvršen prijem radnika. Kako je najavio, 20. decembra biće zvanično otvaranje pogona, a obuku će vršiti tehničari, inžinjeri i tehnolozi iz vranjske fabrike „Jumko“.



Govoreći o važnosti otvaranja ovog pogona za taj kraj, načelnica Drvara Dušica Runić izrazila je zahvalnost za svu podršku koju je do sada Republika Srbija i Republika Srpska pružila toj opštini, jer postoji nada za opstanak i ostanak ljudi na ovim prostorima.



Pre obilaska radova na mestu buduće fabrike, ministar Vulin i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Dodik sastali su se sa načelnicom Drvara Dušicom Runić, sa kojom su razgovarali o unapređenju saradnje.



Otvaranje Jumkovog pogna deo je pomoći koju je Srbija namenila opštini Drvar nakon posete predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića u septembru.

