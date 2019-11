OČEKUJE NAS ŽESTOKI VREMENSKI MIKS: Narednih dana smenjivaće se kiša i sunce, a stiže i zahlađenje sa PRVIM SNEGOM

Narednih dana očekuje nas vremenska vrteška, biće sunca, kiše, grmljavine, naoblačenja, pa razvedravanja, a na planinama će padati i sneg. Do kraja nedelje u Srbiji se očekuje promenljivo vreme, biće sunčanih intervala, povremeno kiše, uz moguće kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom.

U četvrtak ujutaro u kotlinama se očekuje kratkotrajna magla, a na severoistoku Srbije ponegde i kiša. Prepodne će u većem delu zemlje biti suvo, sa sunčanim intervalima, a popodne i uveče ponovo dolazi do zahlađenja sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, saopštava RHMZ. Jutarnja temperatura kretaće se od pet do 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 14 do 19, a izuzetak će biti u Timočkoj krajini gde će živa biti oko 10 podeoka.

Za vikend se očekuje svežije vreme i spremite i kišobrane. U subotu če se temperatura kretati od osam do 12 stepeni. U nedelju će biti još koji stepen niža temperaturae, te se očekuje od šest do 10 stepeni. Biće to temperatura normalnih vrednosti za ovo doba godine. U subotu će biti oblačno vreme sa slabom kišom, dok će u nedelju biti suvo i sa sunčanim intervalima.

Početkom naredne nedelje moguća su česta naoblačenja sa kišom, dok se na planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine očekuje i sneg. Drugih značajnih padavina u vidu snega neće biti, a živa na termometru biće oko 10 podeoka.

- Priliv osetno hladnije vazdušne mase očekuje se u ponedeljak uveče, kada će duvati i umeren do jak severozapadni vetar. Osetniji pad temperature biće u noći između ponedeljka i utorka, dok će u utorak kiša preći u susnežicu i vlažan sneg. Sneg se neće zadržavati jer će temperatura biti u plusu.

- U utorak se očekuje prestanak padavina, a krajem dana i razvedravanje. Tokom jutra je i dalje moguć mraz, ali se od sredine sledeće sedmice očekuje porast temperature. U četvrtak i petak maksimalna temperatura će se kratati od 10 do 14 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine.

