BATALI ŠKOLU, BOLJE TI JE DA SE UDAŠ: Otkrila kako je i nju profesorka izvređala! Tvit ove devojke digao Srbiju na noge

Uvrede i pogrdne komentare svojih nastavnika, profesora, učitelja mnogi pamte i kada odrastu.

Teško se zaboravlja ponižavanje pred celim razredom, pa su tako nedavno na Tviteru korisnici podelili svoja iskustva.

- Koji je najneprimereniji komentar koji vam je upućen od strane nekoga ko radi u prosveti? Meni je geografičarka na zameni rekla: “Šta si stavila te naočare sad pa misliš da izgledaš pametnije” - napisala je jedna tviterašica.

Njena objava je pokrenula lavinu, a komentari su se samo nizali.

Prenosimo vam neke od njih.

- Ja se ne sećam za sebe ali mojoj ćerki: da ide na psihijatriju na lecenje (nast.matematike) i za sliku u knjižici: svi mogu normalno da se slikaju samo ti fotosopirana (obična slika od fotografa). Ah da, nastavnica tehničkog: ja sam rodila dva deteta zgodnija sam od tebe (15).

- Sedeo sam u prvoj klupi i provukao ruku kroz kosu. A nastavnica istorije mi je rekla - da istresam svoje izbegličke vaške negde drugo a ne pred njome.

- Zaboravio sam uvrede na svoj račun, ali se sećam za sina koji ima disleksiju. OŠ u koju je išao je beogradska škola sa renomeom, pa ipak je većina nastavnika bila neobaveštena o disleksiji, ili su smatrali da je to foliranje lenjog đaka.

- Profesorka iz matematike u srednjoj mi se obratila sa rečenicom: “Bolje batali matematiku i školu, jer ionako od gimnazije nećeš imati posao tako da ćeš sigurno poleteti da se udaš posle srednje.” Ja bila vukovac, fakultet upisala posle gimnazije... šouu

- Brat of tetke pred nenajavljeni kontrolni iz fizike se požalio da nema hemijsku, profesorka: "Ne znam sta da ti kažem, kopaj po kontejnerima." ( on je sa njegovima izbegao iz Bosne i to jedva. Naravno da su svi znali za to )

- Pff, ajmo hronološki: 4. razred, psiholog, iz čista mira mami posle priredbe: “Previše se zrelo i odraslo ponaša sad, ali videćete da će za neku godinu da bude kao puštena s lanca.” Učiteljica po polasku u 5.: “Čujem da ređaš sve petice..ko bi reko!”

- Hah.. kad sam nastavniku fizičkog pred svima reako da ne može da nas naziva budalama i kretenima, a on meni: "Kad sam ti to rek'o, kretenu jedan?"

- Nije meni ali drugu iz razreda: "Profesor srpskog kaže jednom dečku “gde ti je čitanka, pa da budeš frajer sa njom i privučeš devojke”(nema logike znam) i onda kaže drugu “Ti imaš čitanku, ali tebi ni to nije od pomoći”.

- Družila se u osnovnoj sa devojčicom koja je bila lošiji đak, pa se razredna zabrinula da će ona uticati na moj uspeh i rekla mojoj mami da me udalji od nje, jer ona će se udati svakako, a ja nemam drugog izbora osim da učim, aludirajući na moj izgled. Uvredila obe jednim udarcem. Najtužnija stvar je što se moja mama primila na to i zabranila mi sa njom da se družim. Evo danas ja ne učim ništa i večiti sam student i kažem joj: "Zamisli da me kolege izbegavaju jer obnavljam godinu". Bilo joj žao. Pa i treba da ti bude, realno.

- Nije meni, ali drugu iz razreda, profesor informatike: "A ti si iz Jagodine? Je l' se tamo držite za opanke dok se*ete?" Ja sam ustala i rekla: "Kako vas nije sramota?" pa se okomio na mene, na kraju sam ga opsovala, dobila ukor, a on je brzo otišao u penziju.

- Profesorka latinskog, drugi srednje : “Dva meseca si se izležavala, mogla si da naučiš.” Kažem da sam imala operaciju tumora. “Šta me se to tiče, ja nisam sentimentalna osoba”. Pre toga je imala i komentar da imam estradno ime.

- Peti osnovne, profesorica povijesti zaključuje seriju lekcija o hrvatskim vladarima kroz povijest i kaže: "Ovo svaki pravi Hrvat mora znati, ali i ti Milorade (otac Srbin) i ti Eva (majka Bosanka)"

- Dobila dva na kontrolnom iz hemije. Da ne pričam o maltretiranju pred razredom celo polugodište, prozivanju zbog frizure i slično. Odem kući, pokažem mojima kontrolni, sve tačno i dvojka. Ode otac u školu, pita o čemu se radi, profesorka kaže: "Vaše dete je nevaspitano. Ili je vodite kod psihologa, ili je ispišite iz škole." Otac u šoku. Pita šta sam radila, ova krenula da nabraja kako sam tukla nekoga, pljunula drugu profesorku. Čovek samo što nije doživeo udar. Pitao je da li je sigurna da sam to ja. Ispostavilo se da je imenjakinja.

Tviterašica koja je pokrenula ovu temu, kada je pročiatala iskustva drugih napisala je: "Sedim i čekam sad neke komentare kako se ovo nije desilo."

Među brojnim ispovestima, našla se i jedna prosvetna radnica.

- Čitam ove komentare i propadam u crnu zemlju! Pojede me tuđa sramota! Ja sam učiteljica. Nisam mogla da zamislim koliko neprimerenih ponašanja od mojih kolega! Ono što sam ja bezveze doživela u svom školovanju, nije ni približno ovome što čitam! - zaključila je prosvetarka.

