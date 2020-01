TELEKOM SRBIJA: Sada je jasno da vlasnici N1 televizije nikada nisu ni želeli dogovor

BEOGRAD – Telekom Srbija, reagujući na saopštenje Junajted Grupe da prekida sve pregovore sa Telekomom Srbija, ističe da je sada jasno da vlasnici N1 televizije nikada nisu ni želeli dogovor .

"Odgovor vlasnika N1 televizije, povodom ponude Telekoma Srbija, da emitujemo N1 kanal besplatno, dok traju pregovori oko postizanja konačnog rešenja, pokazuje da vlasnik N1 televizije, zapravo, nikada nije ni bio spreman na dogovor sa Telekomom Srbija.

Na logičan poslovni predlog Telekoma Srbija da nam vlasnik N1 televizije dozvoli da besplatno emitujemo njegov kanal do postizanja konačnog dogovora, odgovor sa njihove strane je prekid pregovora. Podsećamo da smo predložili da N1 emitujemo u četiri puta više domaćinstava, nego što je to bio slučaj do 17. januara, iako nam je isti taj vlasnik isključio sve kanale, uključujući N1 i Sport klub kanale. Na ucene ne možemo i nećemo da pristajemo", navodi Telekom Srbija.

Kurir