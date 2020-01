TELEKOM SRBIJA: Reketiraju nas, ali EVO FER PONUDE za TV N1!

Telekom Srbija organizovala je danas konferenciju za medije povodom aktuelne situacije u vezi sa kompanijom Junajted medija.

Generalni direktor Telekom Srbija Predrag Ćulibrk rekao je da je ovih dana na delu pokušaj "reketiranja Telekoma Srbije od strane vlasnika televizije N1".

"Svedoci smo da je ovih dana na delu pokušaj reketiraja Telekoma Srbija od strane vlasnika Televizije N1. To potvrđuje činjenica da vlasnici N1 nude Telekomu samo jedan svoj kanal i to po ceni 0,4 evra mesečno po korisniku, što je 22 puta veća cena od prosečne cene kanala koju imamo sa Pinkom za grupu njegovih kanala! Naš odgovor vlasnicima TV N1 je sledeći - pošto tvrdite i svakodnevno ponavljate da postoji izražen javni interes da ljudi gledaju N1, mi kažemo ovo: Emitovaćemo ga za sve korisnike Telekoma i Supernove ako nam daju dozvolu da ga emitujemo besplatno i to sve dok budu trajali pregovori o celom paketu", rekao je Ćulibrk na konferenciji za novinare.

foto: Kurir

To znači, dodao je Ćulibrk, da će 800.000 korisnika imati mogućnost da gledaju N1 TV, što dalje to znači 800.000 domaćinstva, a to je četiri puta više nego do 17. januara kada je, voljom Junajted grupe, isključen N1 i ostali kanali iz ponude Supernove.

On je kazao da time Telekom pokazuje da iza njihovih poteza nema nikakve politike.

"Prilikom donošenja svih naših poslovnih odluka nikada nismo bili politički motivisani", izjavio je Ćulibrk.

Koordinator za internet i televiziju Telekom Srbija Vladimir Lučić kazao je da ukoliko bi Telekom dobio dozvolu od Junajted medije da besplatno emituje N1, u roku od 72 sata bio tehnički implementiran i 800.000 domaćinstava bi moglo da ga gleda.

foto: Kurir

"Smatramo ovu ponudu više nego korektnom u situaciji kada nam je isključen Sport klub. Dans nećemo odgovarati na pitanja, sačekaćemo odgovor Junajted medije, napravićemo konferenciju za medije pa ćemo odgovarati na sva vaša pitanja", rekao je on.

(Kurir.rs)

Kurir