ŠOK U SREDU! Danas natprosečno toplo, do 20 STEPENI, ali uskoro stiže ZAOKRET! Stižu sneg i minus!

U Srbiji se danas očekuje toplo, u većem delu dana pretežno sunčano vreme, a samo se u severnim krajevima ujutro i pre podne očekuje prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, na jugoistoku od 0 do dva, najviša dnevna od 15 do 20.

U utorak pretežno oblačno, ujutro i pre podne u severnim, do kraja dana i ostalim krajevima mestimično s kišom, koja će uveče i tokom noći ka sredi u brdsko-planinskim predelima uz pad temperature preći u susnežicu i sneg.

Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Naredna dva dana oblačno, hladno i vetrovito.

U sredu, tokom noći na četvrtak i u četvrtak ujutro mestimično sa snegom, tako da će u centralnim i južnim krajevima doći do formiranja, a u planinskim predelima do povećanja visine snežnog pokrivača.

U četvrtak i sredu temperature u minusu, do - 3!

foto: RHMZ printscreen

Vetar jak severni i severozapadni, u sredu sa udarima olujne jačine.

Narednih dana do kraja perioda promenljivo oblačno i suvo, uz manji porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/ FOTO: Tanjug/ Jaroslav Pap)

