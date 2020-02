VLASNICI N1 OJADILI SLOVENCE! JOŠ JEDNA VELIKA MULJAŽA! Zbog Junajted medije pretplatu plaćaju 36 miliona evra više!

Junajted medija, vlasnik TV N1, nije birala sredstva kada je u svakoj zemlji u regionu, na čije tržište je zakoračila, pokušavala da ovlada tim tržištem. Ova kompanija nije se mahinacijama i zakulisnim kombinacijama služila samo u Srbiji već, kao što smo pisali, i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ali i Sloveniji.

Primer Slovenije je posebno važan i zanimljiv jer je pokazao snagu državnih institucija, koje su na kraju sprečile da pomenuta kompanija medijski pokori ovu zemlju, kako su to opisali slovenački kablovski operateri s kojima smo razgovarali. Oni otkrivaju kako je funkcionisala čitava šema koju je Junajted medija razradila u Sloveniji s namerom da preuzme tamošnju najveću televiziju Pop, i to novcem građana.

foto: Printscreen

Šema

- Junajted medija je ponudila kupovinu Pop TV, A kanala i još tri manje televizije, što je paket koji drži jedna američka kompanija. Kako bi ih ubedila da prodaju i kako bi to za njih bilo gotovo besplatno, čelnici Junajted medije su smislili čitavu šemu po kojoj bi glavnim igračima na tržištu bile upumpane ozbiljne pare od kablovskih operatera i korisnika. Junajted mediji je prvo bio potreban dil s Telekomom Slovenije, koji je u državnom vlasništvu, jer je on drugi najjači operater na tržištu - priča naš sagovornik.

Kako objašnjava, Telekom pristaje da za svoj kanal Planet TV, koji je do tada bio besplatan i u finansijskim problemima, dobije ozbiljan novac jer će mu Junajted medija obezbediti naplatu od svih operatera od 1,2 evra po korisniku mesečno. Junajted medija je zauzvrat dobila znatno poskupljenje za svoje kanale, pa je tako cena za emitovanje njenog Sport kluba porasla sa 1,7 na 2,9 evra, a cena za Pop TV sa 0,8 na 3,5 evra.

- Telekom je tako našao formulu da održi u životu svoj kanal i zato je prvi to potpisao. Junajted medija i Telekom Slovenije su se između sebe finansijski prebili, a ceh su morali da plate drugi akteri - ostali operateri i građani. Tako je stvorena situacija u kojoj su ostali operateri, koji su pokrivali 200.000 od ukupno 600.000 korisnika, bili prisiljeni na te uslove. To je uslovilo i povećanje cene za pretplatu u Sloveniji sa 18 na 23 evra, što znači da je cela igrarija osmišljena da Junajted medija preuzme najveću televiziju tuđim parama. To znači da korisnici godišnje daju operaterima 36 miliona evra više nego ranije, od čega trećina ide Junajted mediji, koja ima 200.000 pretplatnika. Istu svotu dobija i Telekom, dok preostali deo dele mali operateri - naglašava naš izvor.

Pljušte prijave

Ipak, u čitavu priču uključuje se Konkurentsko veće Slovenije, odnosno telo za sprečavanje monopola na tržištu.

- Ostali operateri su bili svesni ove igrarije i otvoreno su ukazali da je to što radi Junajted medija - kriminal! Sve je prijavljeno Konkurentskom veću i specijalnom tužilaštvu. Otvorena je istraga, koja i dalje traje. Saslušavaju se ljudi iz cele te hobotnice. Država je reagovala i na kraju je sprečila preuzimanje Pop TV - zaključuje naš izvor.

N1 širi lažne vesti već 16 dana ĆOSIĆ I N1 NE PRESTAJU S FEJK NJUZOM foto: Zorana Jevtić Televizija N1 sama za sebe tvrdi da je poznata po „kredibilnom i istinitom novinarstvu“, ali je praksa ipak uporno demantuje. Ova kuća, naime, više od dve nedelje širi lažne vesti. Tako u programu uporno ponavljaju lažnu vest da je Supernova, Telekomov kablovski operater, izbacila N1 iz svoje ponude, a zapravo je istina da je ona sama sebi ugasila signal, što je dokazano obelodanjenim dopisima. Da je Telekom imao želju da nastavi saradnju, pokazuje i poslednja ponuda Junajted mediji da dozvoli besplatno emitovanje N1 dok traju pregovori ove dve kompanije. Međutim, druga strana je to kategorički odbila, prekinula pregovore i praktično pokazala da joj nije stalo do toga da njen program dođe do što šire publike, već da i dalje izigrava lažnu žrtvu navodnog progona vlasti. U širenje fejk njuza se lično uključio i direktor programa N1 Jugoslav Ćosić. On je ovih dana tvrdio da je Telekom akvizirao kablovskog operatera Pošta net, što nije istina.

