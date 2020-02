MEDVEDI MILOŠ I ZORAN NAPUSTILI JAZBINE PRE SRETENJA! Ovo je prema narodnom verovanju ZNAK da se vreme menja!

Ako je suditi po narodnom verovanju da su medvedi predskazatelji trajanja zime, proleće je na pragu. Na to ukazuje kretanje mrkih medveda na Tari, čija aktivnost se prati, a koji na Sretenje ne da se nisu uplašili svoje senke, nego uživaju na februarskom suncu.

I ne samo Miloš sa Jadovnika i Zoran sa Tare, jedina dva medveda u Srbiji koja nose ogrlice za satelitski nadzor, još životinja ove zaštićene vrste je napustilo zimovnike i pokrenulo se. I to još pre Sretenja.

- Miloš se probudio 14. februara i počeo da izlazi iz brloga, dok je Zoran svakog dana aktivan i sunča se na stenama u kanjonu reke Rače. To ne znači da će odmah napustiti skrovišta i potpuno se pokrenuti, već počinju da se izlaze na sunce da bi se razmrdali i možda nešto pojeli. Očekujem, ako ne bude drastične promene vremenskih prilika, da će do početka marta biti potpuno van brloga i početi da traže partnere s obzirom na to da odmah nakon hibernacije kod njih počinje sezona parenja - kaže za "Blic" dr Duško Ćirović, profesor na Biološkom fakultetu u Beogradu i rukovodilac projekta za praćenje medveda u Srbiji.

Tara je stanište oko 60 jedinki mrkih medveda, polovine populacije ovih životinja u Srbiji. Po rečima Ranka Milanovića, čuvara nacionalnog parka Tara, ove zime još uvek niko nije prijavio da je sreo ove zveri, ali su u kanjonu reke Rače zaticani medveđi tragovi još početkom februara.

- Vreme je neoubičajeno toplo za ovo doba godine, na Sretenje je bilo sunčano pa su i mogli videti svoju senku. Zabluda je da prespavaju celu zimu. Oni se u jesen dobro natove da bi mogli da deponuju dovoljne količine energije koju zimi manje troše. Sve fiziološke funkcije svedu na minimum kako bi imali manje potrebe za ishranom. Kad su jake zime ne izlaze iz brloga jer napolju ne mogu da nađu hranu. Spavaju, ali to nije dubok san, već se s vremena na vreme bude i izlaze iz jazbina kada osete da bi mogli da nađu hranu - objašnjava Milanović.

Medved Miloš se, kaže Vjekoslav Joksimović, predsednik Udruženja građana „Jadovnik“, jesenas dobro najeo i nije imao potrebu za kretanjem. Od 31. decembra nestao je sa satelita koji ga prati, što ukazuje da je bio u pećini gde odašiljač ne može da ga registruje. Nakratko se pojavio 5. februara i opet vratio u brlog, a onda uoči Sretenja postao aktivan.

- Jadovnikom hode još dva medveda, ali njihovo kretanje nije primećeno. Da li predosećaju da će zima potrajati, pa ne napuštaju skrovišta, ili su izašli i zavaravaju nam tragove, tek kamere na hranilištima ih nisu primetile - priča Joksimović.

Monitoringom medveda na Zlatiboru utvrđeno je da je poslednjih godina brojnost ovih životinja povećana. Ovo područje je bilo tranzitno za medvede koji su povremeno navraćali sa komšijske Tare, ali su kamere na hranilištima širom planine registrovale da postoje ženke koje se sada više zadržavaju na Zlatiboru.

- Medveda je na Zlatiboru bilo uvek, neko vreme populacija je bila smanjena, ali je stanje sada mnogo bolje. Ranije su bile dve-tri jedinke u prolazu, a sada ih je desetak koji su uglavnom trajno nastanjeni na našoj teritoriji - kaže Milun Melović iz Lovačkog udruženja "Zlatibor".

Jedan od razloga većeg broja medveda ne samo na Zlatiboru već i u drugim planinskim delovima Srbije je smanjenje broja stanovnika u seoskim područjima. Mada napadaju stoku i pričinjavaju štete na košnicama i voćnjacima, kažu stručnjaci, medvedi nisu opasni po ljude kao što se to misli.

- Medveda mogu sresti lovci, berači pečuraka, planinari, ali jako retko. Medved je oprezan, sluša i prati i uvek će pobeći pre nego što ga vidite. Dešavalo se na našem terenu da ljudi vide medveda, ali to nikada nije bio blizak susret i nikada nije bilo posledica po čoveka. Postoji mogućnost ukoliko se naiđe na ženku sa mečićima da ona odreaguje, ali to se ne dešava često - objašnjava Milun Melović.

Osveženje stiže u utorak

Ako i ne verujemo previše u “medveđa predviđanja”, meteorolozi imaju slična očekivanja. Prolećno vreme će se u Srbiji zadržati i sledeće nedelje, a najverovatnije i naredne, kaže meteorolog Đorđe Đurić. Prave zime nema bez snega, a kako kaže Đurić u nižim predelima belog pokrivača neće biti do kraja ovog meseca.

- U ponedeljak je bilo slično vreme kao i za vikend. Jutro prohladno, u dolinama i kotlinama moguća je magla, a ponegde i mraz. U toku dana će temperature biti još više nego za vikend, pa će maksimalne dnevne temperature biti od 14 do čak 20 stepeni, a u Beogradu do 17. Ipak, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se magla i nešto hladnije vreme nego u ostatku zemlje, pa će tamo najviše temperature biti između 10 i 12 stepeni - kaže Đurić.

- U utorak nas očekuje nešto svežije vreme jer će duvati severozapadni vetar koji će spustiti temperaturu. Tako će na severozapadu zemlje maksimalna temperatura biti 11, a na jugoistoku 17 stepeni - detaljno objašnjava Đurić.

Ovaj meteorolog smatra da će od sredine nedelje očekuje manji pad temperature i promena vremena, ali od kraja nedelje vremenski uslovi će ponovo nalikovati prolećnim.

