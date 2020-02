ISPOVEST NEMANJE, SA KRUZERA U JAPANU: Ljudi su bili negativni. Istraživao sam o tom virusu i shvatio da i nije strašan

Nemanja Marinković (26), državljanin Srbije koji je bio deo posade broda „Dajmond princes“ nalazi se već dva dana u karantinu u Rimu, a ukoliko sve bude dobro, u dve nedelje najkasnije trebalo bi da stigne u Srbiju.

Napokon sam blizu kuće, blizu Srbije... Konačno mogu da izađem na svež vazduh, osećam se slobodno, a ne kao u zatvoru! Ovim rečima opisuje situaciju za Kurir kuvar Nemanja Marinković (26), jedan od 12 državljana Srbije koji je bio deo posade kruzera "Dajmond princes", žarišta smrtonosnog koronavirusa, a koji se već dva dana se nalazi u u Rimu.

Ako sve bude bilo kako treba, kaže on, za dve nedelje će doći kući, u selo Azanja kraj Smederevske Palanke.

- Laknulo mi je kada sam napustio kruzer! Bio sam zabrinut kakav će biti karantin u Italiji, ali srećom je sve okej, kao u hotelu. Za sada je moj test negativan. Međutim, ako bilo ko iz grupe koja je stigla u karantin kada i ja bude bio pozitivan, svima se produžava karantin za još 14 dana - navodi on.

Nemanja je, inače, blizak sa crnogorskim državljaninom Stefanom Mrdakom (23) koji je pozitivan na koronavirus, a o kojem je Kurir već pisao.

- Stefan je trebalo da pođe sa mnom u Italiju, međutim, njegovi rezultati analiza bili pozitivni na koronavirus. Bio je u šoku, baš kao i ja. Tim pre jer nije imao simptome bolesti, koje i sada nema - priča Nemanja i priseća se da su svi bili u panici kada su kruzer stavili u karantin.

- Nisam imao volje da radim, niti motivaciju. Ljudi su bili negativni. Počeo sam da istražujem o tom virusu i shvatio da on i nije tako strašan. Nisam se plašio. Sva sreća i otac sa kojim sam se čuo me je bodrio. Bilo mi je teško, jer ne možeš da izađeš na svež vazduh, ograničen si, kao u zatvoru - kaže on.

