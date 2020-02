OPREZ! VITOROG PROMET OBMANJUJE POTROŠAČE: Prodaju krevet od dva metra, a isporučuju manji

Prodavac nameštaja u lecima nudi kauč širine 200 cm, a potrošačima dostavlja uži i ne misli da to menja, već prevarenom kupcu samo nudi vraćanje para

Kompanija „Vitorog promet“, koja se bavi prodajom nameštaja, obmanjuje kupce prodajući im krevete manjih dimenzija od naznačenih u letku te firme.

To tvrdi i Ljubiša Ranđelović iz Subotice, koji nije mogao da veruje da mu je ležaj koji su mu u „Vitorogovom“ salonu u Subotici prodali kao da je dugačak dva metra isporučen u dimenzijama manjim za 4,5 centimetara.

Čekanje, pa iznenađenje

- Kupio sam u „Vitorogu“ kauč širine 200 cm i pošto mi je isporučen nakon 40 dana čekanja, stavio sam ga pored dušeka od 200 cm koji sam već imao i primetio da je krevet kraći. Izmerim krevet i vidim da je 195,5 cm. Nisam mogao da verujem svojim očima, pa sam proverio u više „Vitorogovih“ letaka i u svima njima je pisalo da je kauč širine 200 cm. Da nije bilo dušeka, ne bih ni otkrio da su mi prodali manji kauč - kaže Ranđelović za Kurirov potrošač.

Pošto je uvideo da je obmanut, Ranđelović se žalio „Vitorog prometu“, gde su mu priznali da je krevet zaista manjih dimenzija u odnosu na one koje su istaknute u katalogu i rekli da može da ga vrati i dobiće pare nazad. Uz to su naveli i da u letku piše da su štamparske greške moguće. - Nije poenta u vraćanju ležaja, već u sistematskom zavaravanju i obmanjivanju kupaca jer ležajeve prave uže nego što piše da jesu i dovode kupce u zabludu. U odgovoru su priznali da su svi ležajevi koje imaju u salonu i magacinu po 195,5 cm, a da je u letku zaokružena dimenzija na dva metra. Pravdali su se da je za to kriv proizvođač, ali da ne mogu da mu reklamiraju krevet jer je u pitanju serijski proizvod, te da neće praviti samo jedan dužih dimenzija. Smatram da prodavac ne bi smeo u letku da štampa pogrešnu dimenziju nameštaja - ističe Ranđelović.

Nije greška

On dodaje da nikako nije reč o štamparskoj greški jer je ista dimenzija od 200 cm u svim lecima. - Ako je u letku nešto napisano, rukovodim se time da ne moram da nosim metar sa sobom i proveravam dimenzije nameštaja - ističe Ranđelović.

Dodaje i da su u petak iz „Vitorog prometa“ došli, odneli krevet i vratili mu novac. - Bez obzira na to, želim da upozorim sve koji bi da kupuju u „Vitorogu“ da paze da ne budu obmanuti - zaključuje Ranđelović.

U „Vitorogu“ se pravdaju KRIV JE RUČNI RAD U kompaniji „Vitorog promet“ kažu da su greške moguće i da se trude da ih isprave i ispoštuju sve kupce. - Predmetni proizvod nije deo našeg proizvodnog asortimana, već ga nabavljamo od proizvođača, od koga dobijamo i deklaraciju sa podacima o proizvodu. U ovom slučaju je reč o tapaciranom nameštaju kod kojeg, zbog specifičnosti materijala i samog procesa rada svih učesnika u lancu (stolara, tapetara, krojača, šivaca), može doći do manjih odstupanja između pojedinačnih komada istog proizvoda čak i do tri odsto, na šta utiče zategnutost sunđera, štofa i sl., koja zavisi od manuelnog rada. Tako se u konkretnom slučaju može desiti da ležaj ima dužinu i do 200 cm, te bi svesno obmanjivanje potrošača bilo, zapravo, da prikažemo najmanju moguću dužinu i da kupca dovedemo u položaj da nema dovoljno prostora za predmetni ležaj - rečeno nam je u „Vitorog prometu“.

