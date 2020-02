OPASNI VIRUS DOŠAO I DO GRANICA NAŠE ZEMLJE! Lončar: Realno je da korona stigne i u Srbiju! Nema mesta panici

Koronavirus stigao je na granicu Srbije - prvi slučaj potvrđen je juče u Hrvatskoj, troje pacijenata u BiH su pod sumnjom. U Italiji je sedmoro umrlo, a virus je registrovan i u Austriji. U našoj zemlji su svi do sada testirani negativni, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je juče da je realno da se virus COVID-19 pojavi i u Srbiji, ali da nema mesta panici jer je zdravstveni sistem spreman i sprovedzzene su sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije.

Mladi Zagrepčanin koji je prvi zaraženi u Hrvatskoj radnik je kompanije „Erikson Nikola Tesla“, u sredu je bio na fudbalskoj utakmici u Milanu, u petak na poslu, pa raste panika kod suseda. Dvojica mladića u Inzbruku su zaražena, a na tlu Austrije živi više od 120.00 Srba, dok je u Italiji, epicentru zaraze u Evropi, oko 40.000 Srba. U BiH je strah jer je 14 osnovaca iz Sarajeva bilo u Italiji, pa u školi i tek sada su poslati kući, a i učenici iz Tuzle su u izolaciji.

Batut: Umeren rizik

U Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštili su da raste rizik od importovanja infekcije uzrokovane koronavirusom i da se može oceniti kao umeren. - Realno je da se koronavirus pojavi kod nas, ali zdravstveni sistem je potpuno spreman. Više ljudi umre od sezonskog gripa nego od ovog virusa i pozivam građane da primene uobičajene mere zaštite: higijena ruku, izbegavanje velikih skupova i kontakta s prehlađenim osobama, boravak u prirodi i zdravu ishranu - rekao je Lončar i naglasio: - Apsolutno je nebitno da li će se koronavirus pojaviti sutra, za pet ili 10 dana, mnogo je bitnija stvar da to nije nikakav znak za stampedo i paniku. Virus kod većine ljudi prođe bez posledica, jedino može da ih ostavi na starije od 70 ili 80 godina ako imaju dodatno neka hronična oboljenja. Više od 98 odsto odleži koronavirus i nema nikakve posledice.

I dr Branimir Nestorović, pulmolog, smatra da će korona stići u Srbiju: - Retko se beleže primeri zaraženih među decom i ženama, oni obično i ne obolevaju. Na udaru su stariji sa ozbiljnim hroničnim oboljenjima.

Izolacija u Šapcu

U šabačkoj bolnici dvoje ljudi bilo je u izolaciji, muškarac koji je bio na Tajlandu pušten je kući jer je negativn, dok je onaj koji je došao iz Milana u izolaciji i čeka rezultate iz „Batuta“. U centru Beograda, u Njegoševoj ulici, juče su prvi put snimljeni radnici Hitne pomoći u zaštitnim skafanderima. Oni su ženu, koja je nedavno stigla iz Italije, prebacili na Infektivnu kliniku KCS, gde su rezultati pokazali da je negativna na koronavirus, saznaje Kurir. - Svih 10 slučajeva kad se posumnjalo na koronavirus u Srbiji bili su negativni, a fotografija lekara u zaštitnoj opremi samo potvrđuje da sistem koji je Srbija uspostavila funkcioniše - poručuju iz Ministarstva zdravlja.

NEMA KRIZE - ODBOJKAŠICA JOVANA BRAKOČEVIĆ ZA KURIR IZ ITALIJE

Nama Srbima, koji smo svašta preživeli, ovo nije ništa

Jovana Brakočević, naša odbojkašica koja igra za Novaru, kaže za Kurir da ne razume paniku koja je zavladala na severu Italije. - Iskreno, mislim da nacije koje kroz istoriju nisu imale većih kriza i problema na nepoznate situacije reaguju preterano. U redu je izolovati zaražene, smanjiti kretanje, ali ljudi su pohrlili u supermarkete, opustošili ih. Meni je to malo neshvatljivo, ali ja dolazim iz Srbije, koja je bila i pod embargom, tako da zaista mislim da je sve to preterano. Preventiva je okej - prati ruke, izbegavati kontakt s bolesnim ljudima, kao i kod epidemije bilo kog drugog virusa - kaže Brakočevićeva i dodaje: - Moj sin ima četiri godine, ovde su vrtići i škole zatvoreni i to razumem. Ali obustavljena je i naša liga, fudbalska takođe... Mi Srbi smo svašta proživeli u poslednjih 20-30 godina i nama jedan virus nije ništa... Proći će kao i ptičji, svinjski, lude krave i slično. Sve prođe i nema mesta panici.

