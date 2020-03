Ekskluzivna prodaja stanova po 2.200 € / m² u novogradnji na Vračaru ALI samo do 31. marta!

Gradnja u Beogradu je u ekspanziji, jer potražnja višestruko nadmašuje ponudu. U odnosu na starogradnju, novogradnja važi za odličnu investiciju bilo u kvalitet života vaše porodice, bilo u posao izdavanja: možete da kupite stan koji je odmah useljiv i ne traži dodatna ulaganja. Pored toga, stanovi u novogradnji su izgrađeni po savremenim standardima, sa novim instalacijama i uz obraćanje pažnje na energetsku efikasnost. Postoji još mnogo prednosti novogradnje, ovde ćemo nabrojati samo neke:

Povoljnija cena

Novogradnja jeste po pravilu skuplja, ali stan u novogradnji možete da kupite bez provizije, direktno od investitora. Ako ga kupite ranije, “u pretprodaji”, možete da dobijete još povoljnije uslove. Rezervacija stana podrazumeva kaparu u iznosu od 10 do 20% od ukupne vrednosti stana, a sam iznos zavisi od dogovora sa investitorom. To je ranije predstavljalo problem za kreditne kupce, jer banke odobravaju stambene kredite tek kad je 80% zgrade izgrađeno. Ali i banke su sad ponudile mogućnost podizanja prvo namenskog kredita za kaparu, a onda stambenog. Dakle, što ranije rezervišete stan, to ćete bolje proći.

Stan kakav ste zamislili

Investitorima je stalo da vi budete zadovoljni, jer ništa ne prodaje stanove bolje nego preporuka kupca, pa su vrlo fleksibilni i raspoloženi da izađu u susret vašim zahtevima. Ako želite, možete da utičete na izmene u funkcionalnim karakteristikama stana u izgradnji: da promenite raspored utičnica za struju, da odaberete vrstu keramičkih pločica za kupatilo i kuhinju, da “spustite plafon” zbog rasvete…

Garancija kvaliteta

Kod svih investitora možete da se raspitate za materijale koji se koriste u izgradnji, kao i za standarde kvaliteta kojih se pridržavaju u gradnji. Još je važnija činjenica da mnogi od njih daju garanciju na kvalitet gradnje i opreme u zgradi. Tako da možete da računate da neće biti iznenadnih troškova zbog hitnih popravki, barem nekoliko godina.

Druga strana medalje

Kako da znate da li možete da verujete investitoru? Čak i na sajtu grada Beograda, kupcima se preporučuje da provere da li je investitor zaveden u APR-u, da li je finansijski solventan, pa u Katastru da li je parcela na kojoj se gradi zavedena bez tereta… to sve zvuči veoma komplikovano. Naravno da je poželjno da proverite investitora i da se raspitate šta je sagradio do sad, da biste se uverili da dobro radi posao. Ali sve ostalo ne bi trebalo da bude vaša briga. Šta kažete na ideju da kupite stan u novogradnji na potpuno siguran i proveren način, uz dodatnu sigurnost?

Ako je vaš odgovor DA

Imamo dobre vesti za vas! City Expert, jedinstveni servis za promet nekretnina, je pokrenuo novi projekat: ekskluzivnu prodaju stanova u novogradnji BEZ PROVIZIJE.

Kao ekskluzivan zastupnik proverenog građevinskog investitora, City Expert vam nudi odlične stanove u zgradi koja će biti završena u januaru 2021. godine. “Gnezdo Vračara” je buduća stambena petospratnica na Crvenom Krstu, na raskrsnici Jadranske i Cerske ulice, u blizini Južnog bulevara. U ponudi su različiti tipovi stanova, od 42 do 117 m2, uz parking i garažna mesta.

Najsigurnija kupovina na tržištu

Ne morate ništa da proveravate, oni su proverili za vas. Zahvaljujući strogim zahtevima poslovanja koje je City Expert postavio, a to je da nikad ne oglašavaju nekretnine koje ne mogu da se uknjiže, potpuno je isključena mogućnost prevare. Dodatna mera sigurnosti je polisa osiguranja delatnosti od 1 milion evra, koju je City Expert zaključio sa osiguravajućom kućom Delta Generali.

Potpuno drugačiji od drugih

Ono što izdvaja City Expert od drugih agencija na tržištu, je činjenica da licencirani agenti City Experta ne naginju ni jednoj strani, ni investitoru, ni kupcu, već rade u interesu obe. Iza njih stoji višegodišnje iskustvo u kupovini i prodaji nekretnina i preko 800 kupoprodajnih ugovora zaključenih bez ijedne greške ili pokrenutog spora.

Što se vas, kao kupca tiče, od momenta kad okrenete broj City Experta i stupite u kontakt sa licenciranim agentom prodaje, možete da računate na proverene informacije, sve savete u vezi najpovoljnijih kredita, podršku prilikom izrade predugovora i ugovora, ukratko: celokupnu personalizovanu uslugu. I na sigurnu kupovinu stana BEZ PROVIZIJE.

Ekskluzivna ponuda!

Sad je jedinstvena prilika da kupite stan u novogradnji, bez provizije, sa čistom računicom i velikom pomoći naših agenata. Svi zainteresovani kupci koji se jave City Expert-u do 31. marta mogu da računaju na promotivnu cenu kvadrata od 2.200 € / m². Očekuju Vas!

