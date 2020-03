VUČIĆ: Sledeće nedelje maske za celu Srbiju! Obezbeđeno 10 miliona maski

BEOGRAD - Sledeće nedelje će cela Srbija imati maske, istakao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, na konferenciji za štampu, preneo da će od ponedeljak uveče biti obezbeđeno 10 miliona maski.

Vučić je kazao i da su srpske firme počele pojačano da proizvode maske, da Jumko pravi 6.000 i da treba da pojaca na 10.000 maski, kako bi snabdeo Pčinjski i Jablanički okrug.

Ukazao je da su maske potrebne, ako se ne održava razmak između ljudi od 1,5 metara.

Zahvalio se vojsci i zatvorenicima koji vredno rade na proizvdonji maski u više naših kaznemo popravnih ustanova.

Ť Za neke od tih ljudi ako uspešno završimo, možda da razmislimo, za one koja su počinila lakša lakša krivična dela,da do kraja godine donesemo neki akt milosti. To ne znači da će to biti za ubice, silovatelje, pedofile, najteže kriminalce”, poručio je on.

Osvrnuo se I na preteranu kupovinu građana, naglasivši da je Srbija zemlja koja ima najpunije rafove u celoj Evropi.

Izneo je da je, na primer, kupovina soli skočila za 312 odsto, ulja za 240 odsto, šećera 228 odsto, toalet papira 207 odsto, I sapuna, za šta je konstatovao da razume, za 250 odsto.

„Nemamo problema sa snabdevanjem. Ako smo rekli da nema problema nemojte da brinete za robu“, podvukao je on.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir