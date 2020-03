SVI SU STREPELI DA SE OVO NE DESI: Lekari i sestre među zaraženima koronom u Nišu, 2 klinike praktično zatvorene

On je rekao da je jedna doktorka hospitalizovana, dok su 6 lekara i 2 sestre u kućnoj izolaciji, kao i da su zaposleni sa dve niške klinike na kojima rade zaraženi u samoizolaciji. Tiodorović se večeras u emisiji RTS-a potvrdio ono o čemu se šuškalo u Nišu već nekoliko dana. - Mislim da imamo nešto što je najava nečega što će se dešavati. Ovoga trenutka imamo 27 potvrđenih slučajeva od ukupno 53 koji su proveravani. Među njima nažalost ima i lekara. To je ono što nas je najviše brinulo - rekao je Tiodorović. Objasnio je da je trenutno 8 pacijenata smešteno na Infektivnu kliniku u Nišu, od kojih je jedan na respiratoru, dok je 19 obolelih od korone na kućnom lečenju. - Trenutno imamo jednu hospitalizovanu kolegnicu na Infektivnoj klinici. Od 19 građana koji su u kućnoj izolaciji tu je 6 lekara i 2 sestre - rekao je Tiodorović. Objašnjava da su dve klinike KC Niš praktično zatvorene i da su zaposleni u karantinu. - Dve klinike smo doveli u situaciju da se samoizoluju, da kolege i kolegnice budu u kućnoj samoizolaciji i da na taj način pokušamo da prekinemo lanac prenošenja. Oni su svi zdravi, oni koji su u samoizolaciji, nemaju neke tegobe, ali su bili u kontaktu sa onima koji su taj virus doneli - rekao je niški epidemiolog. Koliki je broj ljudi u karantinu nije precizirao, već samo da je reč o velikom broju. Tvrdi da virus nije ušao u Klinički centar. - Nije virus ušao u bolnicu na taj najstrašniji način kao što se to dešava u Italiji. On je pod kontrolom. Dnevno kontrolišmo te ljude koji su u kućnoj izolaciji i samoizolaciji. Nadamo se da će sve da prođe u normalnom toku - ističe Tiodorović.

Kurir.rs/RTS Tanjug/Dragan Kujundžić

