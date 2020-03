VLADIKA MILUTIN PRVA ŽRTVA KORONE U SPC: Izgubio bitku posle devet dana

Episkop valjevski Milutin (71) preminuo je juče u ranim jutarnjim satima u KBC „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu od koronavirusa, potvrđeno je za Kurir u Eparhiji valjevskoj!

Sveštenstvo SPC, kao i vernike Valjeva, koje je jedno od žarišta ovog opakog virusa, potresla je vest o upokojenju uglednog vladike Milutina, za koga svi kažu da je bio skroman i dobar čovek.

Eparhija valjevska je 26. marta saopštila da je kod episkopa Milutina potvrđeno prisustvo kovida-19, kao i kod još dvojice sveštenika eparhije, kao i da se oni nalaze na lečenju u KBC „Dragiša Mišović“. Saopšteno je i da je vladika koronavirus zadobio tako što je „kao vredni pastir hodio i služio u svojoj eparhiji“. - Nakon što je kod dvojice sveštenika Eparhije valjevske potvrđen ovaj virus, episkop tada nije imao simptome, ali mu je uzet bris preventivno. Rezultati su stigli 21. marta ujutru i vladika je bio pozitivan na kovid-19. S obzirom na njegove godine i na to da je imao dijabetes i urološke probleme, prebačen je sanitetom na Infektivnu kliniku u Beogradu, a potom u KBC „Dragiša Mišović“ - naveo je izvor Kurira iz valjevske eparhije i dodao: - Nažalost, njegovo stanje se pogoršalo i poslednjih nekoliko dana bio je na respiratoru.

Kako Kurir saznaje, episkopu Milutinu biće ispunjena želja da bude sahranjen u Hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Valjevu, ali datum još nije poznat. Vernici Eparhije valjevske sa velikom tugom primili su vest o upokojenju episkopa Milutina, a kako su nam rekli neki od njih, narod ga je mnogo voleo, cenio i poštovao.

Episkop Milutin rođen je 1949. u selu Mijači u okolini Valjeva, zamonašio se 1963. u manastiru Petkovica, kada je imao samo 14 godina i imao je najduži monaški čin u Saboru SPC.

BESEDA: PATRIJARH IRINEJ PORUČIO VERNICIMA

Slušajmo stručnjake i državu, klonimo se susreta

foto: Nebojša Mandić

Patrijarh srpski Irinej u nedelju je u manastiru Vavedenje istakao u besedi da ovih dana čujemo strahovite stvari da od koronavirusa u jednoj državi umre i po stotinu ljudi dnevno. - Naši strahuju da je to tek početak onoga što će doći, ali hvala Bogu, preduzete su mnoge mere. Nije opasnost u pričešću, braćo i sestre, Crkva je prihvatila da se obaziremo i da slušamo savete onih koji stvar bolje poznaju nego mi, da izbegavamo zajednice više osoba, da se klonimo toga, ne od svete čaše pričešća, kao što rekoh, nikada se niko nije zarazio od pričešća, nego od susreta i drugih momenata. Zato treba da saslušamo sve ono što nas opominju i ukazuju, a to je da se čuvamo, i to je dobro i korisno, ali da ne zaboravimo nikada da se molimo Gospodu i u hramu kad možemo i ako možemo, ali i u domu svome. Zato bih ja preporučio da poslušamo ipak ove savete koje nam upućuju da ne pravimo zajednice. Očekuju da će se tek vrhunac naše nevolje pojaviti kasnije. Kako naš narod kaže, ko se čuva, i Bog ga čuva.