VIRUS U NAŠEM NAJVEĆEM PORODILIŠTU: Prva linija fronta je najjača! U Frontu 36 porođaja iako je 75 zaposlenih van stroja

To što se neko razboleo u zdravstvenoj ustanovi od kovida-19 ne podrazumeva da je zdravstveni sistem prestao da radi. Ovo je naglasio prof. dr Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, govoreći o inficiranim radnicima u GAK „Narodni front“, najvećem srpskom porodilištu.

Kada je reč o „Frontu“, dr Kon je naveo da je u toj klinici 75 osoba udaljeno s posla, od toga je 46 pozitivnih na koronavirus, dok su ostali udaljeni iz predostrožnosti i u samoizolaciji su kod kuće.

- Od toga smo u prvom navratu imali 39 zaposlenih koji su testirani, od čega ih je pozitivno bilo 22. Posle toga smo testirali još 27 njih. Od tog broja još 17 radnika te klinike bilo je pozitivno. Devetoro je ostalo netestirano, dok je prethodno bilo 12 testiranih, a sedam pozitivnih. Ukupno imamo 46 pozitivnih. Svi su oni udaljeni s posla, plus oni koji ili nisu testirani, ili nije bilo potrebe za tim - objašnjava taj stručnjak.

Prema njegovim rečima, oni su udaljeni s posla iz predostrožnosti i potrebe kućne izolacije.

- Svi koji su pozitivni u toj klinici bili su u kontaktima sa 150 osoba. One su potpuno zdrave i pod posebnim zdravstvenim nadzorom i rade uz obavezno korišćenje zdravstvene opreme. Njima se meri temperatura prilikom dolaska, uz obaveznu dezinfekciju ruku. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma, oni će se udaljiti s posla, uz obavezno testiranje. Uz sve to, radi se trijaža pacijentkinja i kod svake sumnje na kovid-19 one se upućuju u KBC „Dragiša Mišović“ - naveo je on i dodao da se više puta dnevno radi dezinfekcija svih prostorija klinike, beskontaktno se meri temperatura svim pacijentkinjama i bebama više puta dnevno.

- Svi zaposleni koji imaju simptome infekcije koronavirusom u obavezi su da se jave upravi i da ne dolaze na posao. Danas sam razgovarao sa prof. dr Brankom Nikolić, zamenicom direktora GAK „Narodni front“, i rekla mi je da su imali 36 porođaja u prethodna 24 sata, devet carskih rezova i dve hitne operacije. Ta klinika radi, našli su način tako što su smanjili broj lekara u dežurstvima - kazao je dr Kon.

Bolnica u Ćupriji OSAM INFICIRANIH,MEĐU NJIMA I DIREKTOR foto: Dragan Udovičić Kon je naveo da su u bolnici u Ćupriji dosad inficirani četiri lekara i četiri tehničara, a da su u kućnoj izolaciji je sedam lekara i tri tehničara. Inače, zaražen je i direktor bolnice Slobodan Gajić.

Darija Kisić Tepavčević PROPUSTI Darija Kisić Tepavčević rekla je da kad imamo tako veliki broj obolelih u zdravstvenim ustanovama, onda je jasno da su se desili neki propusti: foto: Tanjug Dragan Kujundžić - Ali najbitnije je da su svi oni kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa izolovani i da su njihovi kontakti pod zdravstvenim nadzorom. Cilj nam je da se onemogući širenje infekcije na pacijente i druge zdravstvene radnike.

