VUČIĆ U POSETI MAGACINU MEDICINSKE OPREME: Spasli smo stotine života, ljudi nisu svesni, predstoje nam teški dani

Veliki "Milšpedov" magacin pun je naslaganih paketa sa različitom medicinskom opremom, u kojima su respiratori, zaštitna oprema - hirurške maske, antivirusne maske, zaštitne naočare, viziri, oksigenerator, pulsni oksimetar, zaštitni mantili, zaštitni skafanderi, kape, toplomeri...

Predsednik je rekao da je tu i oprema koja je danas došla, klinički respiratori.

"Ovo je magacin koji nam je Milšped dozvolio da koristimo i prepun je raznovrsne opreme, zaštitne pre svega, respiratora...", konstatovao je Vučić.

Predsednik je u obilasku magacina pitao ministra Sinišu Malog koji je bio sa njim u obilasku ima li rukavica, pa dodao pošto ima kad se prvo obezbede medicinski radnici da se rukavice dostave i apotekama za građane.

Predsednik je naglasio i da su se na udaru našli pripadnici Prve brigade VS koji su dočekivali naše građane iz inostranstva i da među njima ima na desetine zaraženih te da im on svima želi brz i uspešan oporavak.

- Jel vidite sa čim se ti momci suočavaju? - upitao je predsednik dodajući i da vredni momci BIA rade veliki posao za našu zemlju jer budno prate gde je upućen svaki komad medicinske opreme.

On je naveo da 10 kliničkih respiratora ide u Novi Pazar.

"Imamo još 201 transportni, a 36 stiže danas. U teškim, gotovo nemogućim uslovima se borimo da nešto promenimo u zemlji", rekao je Vučić tokom obilaska.

On je zahvalio Milšpedu što su dali skladište, kao i BIA što vodi računa o svakom komadu.

"Želeo sam da ovde dođete da vidite koliko toga ovde stiže i koliko toga odlazi dnevno. Računajte 90.000 hirurških maski, da ne pričam o ostalim maskama, skafanderima... Trudimo se da nabavimo sve što možemo, a nekada je nemoguće. Opšta je jagma na tržištu. Sigurni ste tek kada vam sleti avion. Eto, Tajland šta je uradio Nemačkoj. Za sada smo se dobro borili", rekao je Vučić.

Predsednik se posebno zahvalio i Rusima i Kinezima.

"Hvala Rusima što su poslali ljude, a što se tiče opreme, svi se tuku sa Kinom. Bukvalno je tuča za milion maski, a mi smo uvezli više od 30 miliona samo hirurških, više od 15 miliona epidemioloških"...

"Od najmoćnijeg Njujorka do Milana i Madrida. Jedva čekaju da nekog skinu sa respiratora, da bi nekog drugog prikačili", nastavio je Vučić priču o problemima sa medicinskom opremom, konkretno respiratorima.

Podsetio je na veliki broj ljudi pristiglih u Srbiju iz inostranstva.

"Samo mi i Rumuni smo u okruženju imali ovakav priliv ljudi iz inostranstva. Sve su to dobri ljudi, nisu oni krivi što su se našli u žarištu, ali imali smo sve fatalne posledice od onih koji su došli iz Milana, Lugana"...

Vučić je zatim zabrinuto dodao:

"Predstoje nam mnogo teški dani, a mnogi toga nisu svesni. Da li je nešto ustavno, reći će Ustavni sud, naš posao je bio spasimo živote ljudi, a spasili smo, neću reći na hiljade, ali na stotine života jesmo spasli".

Nije želeo da iznosi nove podatke oko zaraženih, ali je rekao:

"Teška noć je iza nas, a biće mnogo težih... Samo da se ovo završi, a onda ćete videti kakva je želja naroda za slobodom, a videćete to na jedinom mestu na kome se to pokazuje".

Osvrnuo se i na brojne negativne komentare.

"Takve komentare ne čujete u zemljama koje imaju 15 ili 13 hiljada mrtvih. I to se čuje u zemlji koja se ovako čudesno bori. Mi imamo provereno zaraženih 1624, a koliko je stvarno, to je nesumnjivo mnogo veći broj. A oni neka nastave, svi neka budu neodgovorni. To me čak ni ne boli. Boli me sudbina ljudi koji se muče. Boli me kako se muče hrabri lekari, medicinske sestre, vojnici policajci, kasirke, veledrogerije"...

"Nikad ne potcenjujte pamet, oči i srce naroda", dodao je Vučić.

U toku je najduži policijski čas, o čemu je predsednik Srbije rekao:

"Samo jednu stvar ne razumem. Kome je sve Privredna komora dala dozvole da se kreću? Dali biznismenima od 70 godina, a mi ne damo direktorima javnih preduzeća od 65. Sad ćemo da revidiramo sve dozvole i smanjimo za duplo".

O kršenju zabrane kretanja Vučić je rekao:

"Šta ti radiš majstore, koji si 30 puta ranjen, sa 30 ljudi u kafani? Kad kod nas nije policijski čas, napravimo roštilj na Fruškoj Gori i nije bitno koliko sam ih zarazio".

I na kraju Vučić je zaključio:

"I posle kažu da sam diktator. Izem ti diktaturu... Građani Srbije koji poštuju mere, rezultati će se videti. Predaja za Srbiju nikad nije bila i nikad neće biti opcija. Živela Srbija"!

Sa predsednikom su magacin obišli i direktorka RFZO Sanja Škodrić, ministar finansija Siniša Mali i direktor BIA Bratislav Gašić.

