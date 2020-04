SRPSKI STRUČNJAK OTKRIVA PRAVU ISTINU O LEKOIVIMA ZA KORONU: Građani, pažnja - držite se ovih saveta!

Priča se o lekovima, pa se tako govori da ibuprofen šteti, a da je paracetamol koristan. Koliko su ove tvrdnje istinite ili ne, govori docent doktor Janko Samardžić, specijalista kliničke farmakologije.

-Inicijalno smo dobijali rezultate da ibuprofen može da pogorša kliničku sliku kada je reč o lečenju koronavirusa ali da kasnija ispitivanja to nisu potvrdila. Konačno, Evropska agencija za lekove je izdala saopštenje gde se navodi da ibuprofen se ne može povezati sa pogoršanjem kliničke slike kod pacijenata sa koronom. Ono što je svakako tačno jeste da je paracetamol lek prvog izbora u lečenju ove infekcije, to blag analgetik i blag antipiretik što znači da snižava temperaturu, utiče na blaže bolove i to je prva linija kada je ova infekcija u pitanju - rekao je on.

Govoreći o drugim lekovima, kao što su lekovi za malariju, sidu, ebolu, on je rekao da je ovo jedan novi virus i da su zbog toga svi zaključci podložni promeni.

- Ne možemo sa sigurnošću da govorimo o učinku nekog leka na koronu, ali ono za šta za sada postoji saglasnosti je hlorikin i hidroskihlorokin koji se koriste u terapiji protiv malarije i imaju izvesni pozitivan učinak, ali samo deo kliničkog lečenja i kod teške kliničke slike. Nikako kao prevencija, apsolutno ne - naglasio je doktor Samardžić i dodao da se još čekaju podaci o učinku lekova za ebolu, dok sve više podataka ukazuje da lekovi za HIV ne deluju na koronu. Jedini lek koji imamo za grip, poznat pod imenom tamiflu ne može biti efikasan u ovoj situaciji, naglašava on.

Vitaminska i suplementska terapija, sa druge strane, pomaže.

- Kada govorimo o vitaminu C, postoji njegova primena u preventive i terapijske svrhe. Preventivno, to su oralni preparati i u normalnim uslovima, nama je potrebno oko 80 miligrama vitamina C. U slučaju epidemija, mi znamo da treba povećati na 300-500 miligrama i to sve prevencija. Sve preko 500 miligrama, nrp. 1 ili 2 grama, nije dobro jer ono što mi zovemo bioraspoloživost, tj procenat koji dospe u našu cirkulaciju se drastično smanjuje, do 500 mg dospeva u cirkulaciju, i to je ta doza koju uzmete, ona deluje, dakle što više uzimate manje deluje - objasnio je on i dodao da se 1 ili 2 grama primenjuje kroz infuziju i to je lek, i njegova terapijska primena.

- Tu je i vitamin D i on je u sklopu terapijskog algoritma a od minerala cink koji je pokazao delotvornost kod gripa pa se veruje da će i ovde - zaključio je on.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir