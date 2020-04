DA LI SVEŠTENSTVO MARI ZA ZDRAVLJE LJUDI: SPC zove ljude u hramove za Vaskrs USRED EPIDEMIJE!

Sveti arhijerejski sinod SPC oglušio se o mnogobrojne apele lekara, ali i Vlade Srbije, i obratio se vrhu države sa molbom da usred pandemije koronavirusa prekine zabranu kretanja na Vaskrs kako bi građani mogli da prisustvuju jutrenju i liturgijama!

Pre samo dva dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će narod predstojeći Vaskrs proslaviti u srcima i uglavnom zatvoreni u kućama i stanovima zbog sopstvenog zdravlja, ali i rekao da je razgovarao sa srpskim patrijarhom Irinejem i da je uveren da će SPC postupiti „odgovorno“. Ipak, Sveti arhijerejski sinod SPC se sa svoje jučerašnje sednice obratio državnom vrhu Srbije:

- Predlog i molba je da se, u pogledu zabrane kretanja usled pandemije koronavirusa, odobri prekid zabrane kretanja na Vaskrs od pet do deset časova kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u izolaciji i samoizolaciji mogli da uzmu učešća na jutrenju i liturgiji na svoj najveći praznik - saopšteno je iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda.

Pre toga je i episkop bački Irinej pozvao vernike da praznik provedu u hramovima! - Izražavam nadu i molim se Gospodu, apelujem na sve nadležne, da makar za Vaskrs, praznik nad praznicima - sve druge ćemo nekako prilagoditi vremenu ograničenja kretanja i premeštati vreme održavanja bogosluženja - budemo u mnogo većem broju sabrani, paralelno se držeći svih uputstava. To će podrazumevati dovoljno rastojanje i veoma mali broj ljudi u hramu, sa tim da bi većina ljudi bila van hramova, na propisanoj udaljenosti jedan od drugoga. Možemo tako direktno, a ne samo putem malih ekrana ili radio-talasa, da pratimo svetu liturgiju - poručio je Irinej Bački.

Pulmolog, prim. dr Tatjana Radosavljević, kaže za Kurir da je njen stav kao lekara da mere socijalne distance i preporuke struke moraju da se poštuju i u toku proslave Vaskrsa.

- Ovo su loša vremena, vreme pandemije, u kojem svi moramo prvenstveno da brinemo o zdravlju, i svom, ali i naše okoline. Vera je ono što svaki pojedinac nosi u sebi, ne mora to da dokazuje odlaskom u crkvu, ne mora to na taj način da se iskazuje! Svuda u svetu je katolički Uskrs proslavljen u većini slučajeva van hramova, čak je i rimski papa misu služio sam, a mislim da to sada moramo i mi da uradimo. Biće vremena za sve - kaže Radosavljevićeva.

Brankica Janković CRKVA DA SE PRIDRŽAVA SVIH MERA foto: Zorana Jevtić Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da je očuvanje javnog zdravlja i bezbednost svih građana, koje podrazumeva i mere za suzbijanje širenja epidemije kovida-19, prema Ustavu i zakonima Republike Srbije, sekularno pitanje. - U tom smislu, neophodno je da se Crkva, kao važan deo društva, pri vršenju svojih obreda pridržava svih mera i preporuka koje su na snazi u našoj državi - dodala je Jankovićeva.

Mlada Vojvodina POPOVI PUNE CRKVE DA NAPUNE DŽEPOVE foto: Instagram Organizacija Mlada Vojvodina okačila je na svoj Instragram profil saopštenje u kom je SPC nazvala „crvenom bandom kojom je zafalilo novca“. - Navalili popovi da pune crkve kako bi punili džepove, a za zdravlje naroda ih nije briga - navodi se u objavi.

Odgovor pokrajinskog sekretara GOJKOVIĆ: LJUBI BLIŽNJEG SVOGA - ZNAČI, NE NAUDI MU Na pitanje o pozivu sveštenstva da se građani okupe uoči Vaskrsa, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković je ponovio da je stav struke - i države koja je sledi - jasan, te da su protiv toga zbog preporučenih mera socijalnog distanciranja. - Ja razumem deo sveštenstva, razumem i vernike SPC koji bi želeli da tradicionalno obeleže Vaskrs, međutim, država je od samog početka zauzela jasan stav da će u kriznoj situaciji slušati jedino i isključivo struku. Ja nisam teolog i mogu samo da kažem svoje lično mišljenje da je jedna od božjih zapovesti „Ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga“, a gde ćete veću ljubav prema bližnjem svom, a da mu ne naudite - zaključio je Gojković.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Beta/Miloš Miškov

