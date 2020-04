KORONA PROFITERI! HAJKA NA ČUVENOG EPIDEMIOLOGA: Svesno ruše Kona i zdravstveni sistem zbog svojih interesa!

Orkestrirana kampanja protiv odluka državnog vrha i brojni napadi na medicinske stručnjake koji se bore protiv koronavirusa, o čemu Kurir danima izveštava, dobili su juče i svoj epilog - epidemiolog Predrag Kon najavio je povlačenje iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije, i to upravo zbog prozivki na račun tog tela i njega lično!

Iako je ceo svet u borbi protiv ove pošasti, samo u Srbiji određeni političari, mediji i korisnici društvenih mreža brutalno napadaju zdravstveni sistem, a sve, kako se čini, u nameri da oslabe aktuelnu vlast i ostvare svoje ekonomske interese. Ovoga puta na njihovom udaru našao se Kon, koji je optuživan da se bavi politikom, ali i da je, kako su pojedinci pisali ovih dana, „zreo za zatvor i ludnicu“.

Najgnusnije uvrede... Neki od statusa s interneta foto: Screenshot Twitter

Borba za profit

Inače, u svemu ovome je posebno uočljiva veza lidera Saveza za Srbiju (SZS) Dragana Đilasa i televizije N1, koja nedeljama, kako je Kurir danima pisao, neobjektivno i neprofesionalno izveštava o pandemiji, šireći tako - preko neproverenih informacija i lažnih vesti koje pušta - strah i paniku u društvu. TV N1, s Jugoslavom Ćosićem na čelu, kao da nije svesna da time, na neki način, može da ugrozi i živote građana, jer utiče na uspostavljanje neposlušnosti kod jednog dela građana, čime može da poveća i šansu da veći broj ljudi oboli od koronavirusa.

A iza toga stoje, kako je Kurir nedavno pisao, ekonomski interesi vlasnika N1, pre svega Dragana Šolaka i Nikosa Statolupola, koji, kako se čini, rade sve da bi njihov politički eksponent Dragan Đilas došao na vlast, nakon čega bi oni povratili medijski monopol i tako ponovo prihodovali velike sume novca.

Iz tog razloga, TV N1, koja je propagandni servis ljudi okupljenih oko Đilasa i SZS, u svojim prilozima često osporava zdravstveni sistem i mere koje vlast donosi u konsultaciji sa stručnjacima. A jedna od meta N1 bio je upravo i doktor Predrag Kon, kojeg su novinari te televizije na redovnim konferencijama pokušavali da isprovociraju pitanjima, zloupotrebe ga i uvuku u prljavu političku igru. Tako su mu redovno postavljali pitanja u vezi sa aktivnostima predsednika Aleksandra Vučića - o njegovoj poseti Novom Pazaru, eventualnom testiranju na virus itd., a sve sa, čini se, namerom da naprave razdor između vlasti i medicinske struke.

Neprofesionalno i neobjektivno... Prilozi N1 foto: Screenshot Twitter

Najniže uvrede

I dok N1 sve to radi na medijskom terenu, ljudi oko Đilasa nešto slično sprovode na društvenim mrežama. Postoji, naime, jedan krug ljudi na Tviteru i Fejsbuku koji redovno miniraju sve poteze zvaničnika i lekara u vezi sa koronavirusom, i tom prilikom ne biraju reči. Tako je Ljubiša Dišić, ključni saradnika Dragana Đilasa u vreme dok je on bio na vlasti, optužio Kona da se bavi politikom, da ne radi svoj posao, nazivajući ga „smutljivcem najobičnijim“, a sve to uz poruku: „Gospodine Kon, serem vam se u tu vašu medicinu.“ Čuvenog epidemiologa napao je, pored ostalih, i Marko Dragoslavić iz Narodne stranke, koja je takođe deo Đilasovog SZS. On je za Kona rekao da je „doktor po meri režima“. Konovu jučerašnju najavu o mogućnosti povlačenja iz kriznog štaba pojedini su na Tviteru ocenili i kao predstavu za javnost.

Istovremeno, i na Fejsbuku su ljudi ovih dana najniže vređali doktora Kona, koji je građane Srbije i ranije štitio od virusa u kriznim situacijama - govorili su da je „majmun“, „noćna mora“, „zreo za ludnicu“, „kreten i debelo plaćen“, te da je „za robiju“.

Jasan Doktor Predrag Kon ostaje deo kriznog štaba BEZ PREDSEDNIKOVE PODRŠKE NE BISMO MOGLI NIŠTA Dobra saradnja... Vučić i Kon foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije Slobodan Miljević, Marina Lopičić Kon ostaje na čelu kriznog štaba koji se bori protiv pandemije koronavirusa u Srbiji, dogovoreno je juče na sastanku ovog doktora s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić u Predsedništvu Srbije. Vučić je rekao Konu da razume njegovu ogorčenost zbog silnih zluradih komentara na njegov račun na društvenim mrežama koji se ređaju prethodnih dana, ali je istakao da je neophodno da on nastavi da vodi epidemiološki tim. Kon je obrazložio i zašto je najpre bio rešio da se povuče iz kriznog štaba, ali i zašto je od takve odluke, ipak, odustao. - Ja sam na Fejsbuku napisao tu poruku (da se povlači, prim. nov.), a nakon što sam bio izložen ozbiljnim kritikama koje su bile i napadi na ukupan rad kako mene lično, tako i stručnog tima. Napisao sam da zato moje mesto treba da preuzme neko ko može bolje da radi, jer je taj nivo bezobrazluka prevazišao ono što bi moglo da se prihvati. Takođe, duboko me je pogodila molba Sinoda SPC (da se vernicima u nedelju dozvoli odlazak u crkvu uprkos policijskom času, prim. nov.), jer ona negira sve ono što su bili dosadašnji naši pokušaji da se spase život. Shvatajući do koje mere ima nerazumevanja u narodu, shvatio sam da treba da se povučem - objasnio je Kon i dodao da je nakon toga bio na razgovoru s Vučićem i Brnabićevom, nakon čega je odlučio da promeni odluku. On je istakao da struka u ovoj borbi protiv koronavirusa „bez snažne podrške predsednika i vlasti ove zemlje“ ne bi mogla ništa da uradi osim da samo priča.

Sumanuta ideja lidera Dveri BOŠKO BI DA UGROZI ŽIVOT LJUDI foto: Vladimir Šporčić I lider Dveri Boško Obradović učestvovao je u miniranju odluka koje su donete u borbi protiv koronavirusa. On je, naime, na svom Tviter nalogu izneo tezu da vernici usred epidemije koronavirusa treba da posete crkve, iako su lekari iz kriznog štaba upozorili kakve bi drastične posledice takva okupljanja mogla da prouzrokuju. - Ako mogu psi u šetnju, penzioneri u prodavnicu, mogu i vernici u crkvu - napisao Obradović na Tviteru. Međutim, stručnjaci su jasni - to bi moglo da ugrozi život ljudi i proširi epidemiju koronavirusa.

Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije Slobodan Miljević, Kurir, Screenshot YT/N1

