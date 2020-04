BRUKA! ĐILASOVI LJUDI LIKUJU NAD NESREĆOM: Opozicija se uortačila s Hrvatima, zajedno napali Srbiju!

Hrvatski portal izneo optužbe na račun Vučića, a to su zdušno podržali pojedinci poput Đilasovog kuma Mlađana Đorđevića

Hrvatski portal Index.hr osuo je žestoku paljbu protiv Srbije i predsednika Aleksandra Vučića zbog borbe koju vodi protiv najveće pošasti današnjice - epidemije koronavirusa!

I to što je Hrvatima Srbija trn u oku više nikoga i ne čudi, ali je zastrašujuće, krajnje nemoralno i čisto politikanstvo to što je deo opozicije u Srbiji, a među njima i Mlađan Đorđević, kum lidera SSP Dragan Đilasa, jedva dočekao da likuje i hvali hrvatske spinove, ocenjuju analitičari.

foto: Screenshot index.hr

„Vučić u pandemiji koronavirusa Srbiju vodi u propast“, „Vučić i saradnici nisu u stanju da upravljaju sistemom“, „Glavni širitelj panike i haosa u Srbiji je predsednik države“, samo su neki od sramnih citata iz kuhinje hrvatskog portala.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Patološki

Mlađan Đorđević je među prvima na Tviteru pohvalio pisanje hrvatskog Indeksa, napisavši „sve je rečeno“ i „ glavni širitelj panike i haosa je predsednik države“. Isto je učinio i portal Direktno.rs, iza koga stoji upravo Đilas, kao i mnogi drugi portali naklonjenjeni političarima iz SZS.

Analitičar Branko Radun naglašava da je ovo očigledan primer politizacije epidemije, te da je takvo ponašanje opozicije za osudu. - Hrvatska vodi neprekidnu kampanju protiv Srbije još od devedesetih, bez obzira na to ko je na vlasti. Tako su vodili kampanju protiv Miloševića, Koštunice, Đinđića. Kad god je Srbija u nevolji, oni to koriste. Deo naše političke elite, koji sebe zove drugom i liberalnom Srbijom, često se identifikuje sa stavovima Hrvata, pa ako Hrvati kažu da su Srbi genocidan narod, oni to podržavaju. Ako kažu da je Srbija kriva za ratove devedesetih, oni se slažu s tim. Imaju patološko poistovećivanje sa onima koji su nam bili neprijatelji, protiv kojih smo ratovali - istakao je Radun.

foto: Medija Centar

Skandalozno

Politikolog Jelena Vukoičić kaže da deo opozicije redovno svojom politikom podržava političke ciljeve zemalja iz okruženja, a ne svoje zemlje. - Takvo ponašanje je naročito neprimereno, skandalozno i krajnje neodgovorno u situaciji pandemije. Smeta im što predsednik i ljudi oko njega na sve načine pokušavaju da smanje broj zaraženih i umrlih i verovatno bi im više odgovaralo da Srbija ima scenario poput italijanskog da bi mogli na sva usta da iznesu svoju teoriju po kojoj je Vlada nesposobna. Žao im je što je naša država pripremljena i ima dovoljan broj respiratora i niko nije umro zbog toga što nije mogao da dođe na red za respirator - kazala je Vukoičićeva.

Kurir.rs/ K. Vasković Foto: Marina Lopičić, Screenshot index.hr

Kurir