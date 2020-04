VAŽNO ZA PENZIONERE Lončar: Posle Uskrsa stariji od 65 u šetnju tokom policijskog časa! 3 puta nedeljno po pola sata

BEOGRAD - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je najavio da će verovatno odmah posle Uskrsa biti dozvoljeno starijima od 65 godina da izlaze tokom policijskog časa kako bi prošetali na pola sata.

Upitan kako će biti izvedeno to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će stariji od 65 godina moći da izlaze tri puta sedmično, ministar je rekao da možda budu neke manje izmene, ali da je zamisao da oni mogu da izađu ispred svojih kuća, na 300 do 400 metara kako bi prošetali na pola sata i to da budu bez kontkata sa bilo kim drugim.

"To bi bilo u vremenu kada ostali ne mogu da izlaze, odnosno za vreme poclijskog časa, kako ne bi slučajno došli u kontakt sa nekim. To je naša radna verzija o kojoj ćemo još razgovarati, to bi bilo odmah posle Uskrsa", rekao je Lončar.

Zahvalio je ljudima koji su stari preko 65 godina što se striktno pridržavaju svih pravila i dodao da razume da njihovo strpljenje ima granicu.

Kaže da država posebno misli na njih i traži najbolji način da im pomogne i da im obezbedi da provedu određeno vreme napolju, ali tako da budu bezbedni.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir