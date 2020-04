ONI SU PONOS NARODA! Srpski "Abehajci" visoko cenjeni u svetu, a u domovini OŠTRO "UBIJAJU" KORONU

Srpski centar u Kruševcu pohađaju vojnici sa svih meridijana - od Kine do SAD

Jedinice ABHO Vojske Srbije angažovane su širom zemlje na suzbijanju koronavirusa i raspolažu sa jednim od najsavremenijih sistema koji može da dezinfikuje do 20 hiljada kvadratnih metara za jedan sat.

Iako se rad domaćeg ABHO našao u senci gostujućih ruskih kolega, srpski "Abehajci" visoko su cenjeni u svetu, a njihov centar u Kruševcu pohađaju vojnici sa svih meridijana - od Kine do SAD.

Domaći "Abehajci" kao i njihove ruske kolege imaju zaštitna odela, mobilne i prskalice na kamionima predviđene za dekontaminaciju od radioaktivnih, hemijskih ili bioloških sredstava. Ta vozila službeno se nazivaju "automobili – cisterne za dekontaminaciju" i sada služe za borbu protiv korona virusa.

Prema vojnoj terminologiji virusi se smatraju biološkim oružjem i tako se i tretiraju da bi se sprečilo njihovo širenje.

Jedinice ABHO Vojske Srbije u borbi protiv korone dezinfikovale su objekte i ulice u više gradova i opština. Korišćen je rastvor natrijum hipohlorita koji uništava bakterije i viruse. Takođe su uspostavili dezinfekcione punktove i dezinfikovali sve privremene bolnice u Srbiji pre prijema pacijenata.

Oprema ABHO Vojske Srbije

Vojska Srbije koristi raznovrsna specijalna zaštitna sredstva ABHO. Po performansama se posebno ističe savremeni sistem za dekontaminaciju Sanijet C.921 italijanske proizvodnje. Uređaj je montiran na domaće terensko vozilo FAP 1118BS/AV zajedno sa rezervoarom za vodu.

Taj sistem formira aerosolne čestice i omogućava dekontaminaciju do 160 ljudi za jedan sat ili do 15 vozila. Prema normi za dekontaminaciju prostora može da očisti od 10 do 20 hiljada kvadratnih metara za sat.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Iz vremena JNA nasleđena su vrlo efikasni automobili-cisterne za dekontaminaciju ACD-M78 koji su korisni u borbi protiv virusa. Reč je o vozilu TAM-150T11BV sa ugrađenim sistemom za dezinfekciju do 200 ljudi sa jedan sat ili 500 metara puta širine pet metara.

ABHO jedinice Vojske Srbije imaju iskustvo u dezinfekciji u vanrednim okolnostima i zapaženu ulogu su imali posle poplava u Obrenovcu i drugim mestima u Srbiji.

Tada je brzom i efikasnom dezinfekcijom ulica, vozila i domaćinstava, kao i uklanjanjem uginulih životinja sprečeno širenje raznih zaraznih bolesti. Posebno je bilo važna akcija oko toka reke Kolubare jer je to područje pogodno za širenja opasnog bacila antraksa.

Prestiž u svetu

Iako ABHO VS proteklih dana nije dobio tako veliku pažnju kao njihove ruske kolege koje su došle u pomoć Srbiji, domaći "Abehajci" uživaju veliki međunarodni ugled.

I dok je snaga ruskog ABHO bazirana na masovnosti i činjenici da dolaze iz jedne velike zemlje, ABHO služba Vojska Srbije ima dugu tradiciju i spada među retke male formacije za koje se zna u svetu.

Još od vremena Kraljevine Jugoslavije srpski "Abehajci" se nalaze u Kruševcu. Tamo su danas 246. bataljon ABHO i Centar za usavršavanje kadrova ABHO. Obuka stranih vojski ili inspektora međunarodnih organizacija u Kruševcu se odvija bukvalno svaki dan.

Od 2015. godine se održavaju velike vežbe "Balkan Response" gde osim ABHO jedinica VS, učestvuju policija, medicinske službe, vatrogasci, zemlje regiona i inspektori Međunarodne agencije za borbu protiv hemijskog oružja. Poslednja vežba održana je 2018. godine.

Centar za usavršavanje kadrova ABHO ima status regionalnog centra za obuku u okviru NATO programa Partnerstvo za mir, što je jedno od najvećih međunarodnih priznanja za ovaj centar.

Samo dva dana pre proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, u Kruševcu je održan namenski međunarodni kurs borbe protiv biološkog oružja gde su srpski "Abehajci" zajedno sa Zavodom za javno zdravlje iz Kruševca, Centrom za toksikologiju VMA i Institutom "Vinča" obučavali vojnike Belorusije, SAD, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Kipra, Severne Makedonije i Španije.

Krajem februara u Kruševcu je realizovana obuka vojnika na služenju vojnog roka za vojnu specijalnost dekontaminator ABH službe. Oni danas u Srbiji imaju važnu ulogu u dezinfekciji objekata i vozila u borbi protiv širenja koronavirusa.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

Kurir