DR KON O NAJNOVIJOJ MERI ZA 1. MAJ: Možda će biti većih popuštanja za ove grupe, sutra na SEDNICI KRIZNOG ŠTABA!

Za najstarije sugrađane možda biti većih popuštanja za 1. maj, otkrio je večeras epidemiolog doktor Predrag Kon, pred sutrašnju sednicu Štaba.

- Najstarijim sugrađanima, više nego ikome, potrebno da izađu napolje - dodao je dr Kon.

- Treba razmisliti o većem popuštanju mera prema starijima. To je vrlo bitno sada, pošto oni zaista osećaju potrebu za slobodom. Možda je ovaj predstojeći praznik prilika da oni imaju malo više sloobde. Evo to sam rekao pre nego što sam rekao na nekom drugom mestu, ali mislim da je to potrebno ljudima da čuju - rekao je Kon.

Kako Kurir saznaje, za sutra je dogovoren novi sastanak koordinacionog štaba, na kome će pored predsednika i Vlade Srbije učestvovati i lekari.

