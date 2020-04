OVAKO ĆE IZGLEDATI UPIS PRVAKA Produžen kalendar za upis, deca dolaze na provere po pozivu: Potrebna sledeća DOKUMENTA

Budući đaci prvaci će, po svemu sudeći, testiranje za upis u školu imati tokom leta. Zbog pandemije virusa korona, ove godine prijavljivanje predškolaca se obavlja samo elektronskim putem. Prema zvaničnom kalendaru, kao i svake godine, podnošenje zahteva planirano je do kraja maja, ali će to moći da se obavi do početka školske godine, kao što je i do sada bila praksa. Iako je vanredna situacija, u domovima zdravlja su nastavljeni lekarski pregledi za najmlađe đake.

Ove godine roditelji neće morati da šetaju od šaltera do šaltera, kako bi uzeli neophodne "papire". Škole će neophodna dokumenta nabavljati službenim putem - povlačenjem iz nadležnih službi. Jedino što je potrebno uraditi lično jeste da da mame i tate odvedu decu na preglede u domove zdravlja, a škole će lekarska uverenja "preuzeti" iz zdravstvenih ustanova. Neke škole već su popunile upisne kvote. Najveća gužva će biti u OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu koja će, ove godine, upisati tri odeljenja manje. Prema do sada pristiglim prijavama, puno je već devet i po učionica, a u školi ima mesta za osam odeljenja. - Prijavljeno je već 285 budućih prvaka, a možemo da primimo oko 230-240 učenika - kaže Milan Krstić, direktor Oš "Pavle Savić".

- Buduće prvake ćemo, verovatno, morati da testiramo i tokom leta, zbog pandemije. Roditelji će biti obavešteni kada treba da dovedu decu u školu kod pedagoga i psihologa. Jedino što treba da urade je da odvedu decu na neophodne preglede, a škola će lekarsko uverenje, kao i ostala dokumenta pribaviti službenim putem.

Velika gužva biće i u OŠ "Nikola Tesla" u Vinči ali će, ove godine, biti manje popunjenih učionica. Razlog je otvaranje nove škole u Leštanima, koja će đake primiti od septembra. - Imamo oko 200 prijava, a planiramo da upišemo devet odeljenja, ne računajući školu u Leštanima - kaže Dragoljub Gačić, direktor OŠ "Nikola Tesla".

- Očekujemo da će biti više od dva odeljenja u Leštanima. Testiranje đaka biće, najverovatnije, tokom leta, a roditelji će o terminu biti obavešteni telefonom. DOKUMENTA Za upis u prvi razred potrebni su izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta i lekarsko uverenje. Očekuje se da će 1. septembra u školske klupe sesti oko 16.000 đaka prvaka. Krajem avgusta đaci će znati kod koje učiteljice su raspoređeni.

