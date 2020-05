RAZMIŠLJATE O LETOVANJU U CRNOJ GORI OVE GODINE? Evo šta poručuju đetići o sezoni koja sledi i CENAMA koje nas čekaju

Da li će se ove godine ići na more, koje zemlje će i pod kojim uslovima otvoriti granice za turiste? Ta pitanja sve su aktuelnija kako se primiče leto i turistička sezona. Iz Crne Gore, koja nam je najbliža morska destinacija pored Hrvatske, stižu najave da bi turističke sezone ipak moglo da bude, ali pod posebnim uslovima.

"Mi smo uputili predlog mera, a nadam se da ćemo uskoro imati jasne preporuke za naše zakupce u pogledu sprovođenja mera bezbednosti na plažama", rekao je direktor "Morskog dobra" Predrag Jelušić za TV Prvu. On je istakao da će iz "Morskog dobra" češće sprovoditi aktivnosti na kontroli kvaliteta morske vode, u saradnji sa Institutom za biologiju mora. Kako je naveo, biće obezbeđen određeni deo plaže na kome neće biti opreme, a obeležiće se i linije za obezbeđenje održavanja fizičke distance. Jelušić je dodao da ne očekuje smanjenje broja zakupaca, budući da je po poslednjim ugovorima predviđeno trajanje zakupa do 2023. godine. U okviru predloženih mera su, kako je naveo, istakli potrebu da hotelijeri koji su ustupili prostor za organizovanje karantina ne plaćaju određene naknade za ovogodišnju sezonu, ali i umanjenje plaćanja restoranima u oblasti "Morskog dobra" koji su poslovali svih 12 meseci prethodnih godina. On je istakao da pozivaju zakupce na solidarnost u trenutnoj situaciji, pa veruje da će imati dobar osećaj i za prilagođavanje cena korišćenja plažne opreme i ležaljki. "Ova godina je takva da svi moramo da smanjimo svoja očekivanja u pogledu zarade i sezone, pa je potrebno poslati lepu poruku da je Crna Gora ne samo bezbedna destinacija, već i destinacija koja ima meru i u politici cena", napomenuo je on.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir