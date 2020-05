TESTIRANA JE PRVA PORODICA! Ovo istraživanje pokazaće koliko nas je imalo Kovid-19, a da nije znalo! OVO SU DETALJI!

Počela je provera našeg kolektivnog imuniteta. U Beogradu je u ponedeljak testirana prva porodica. Profesorka Medicinskog fakulteta Tatjana Pekmezović, vođa studije, rekla je da je planirano da do kraja juna bude testirano 7.000 porodica.

Ona je rekla, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, da su počela pozivanja porodica za testiranje koje će se raditi narednih dana. U Beogradu je testirana prva porodica.

Odziv građana je, kaže, zadovoljavajući.

- Ovakva istraživanja nisu česta u našoj populaciji, ali je to neophodno u ovom trenutku i čvrsta je preporuka SZO, koja je dala metodologiju da bi rezultati bili uporedivi u više zemalja. Trenutno se studije sprovode u mnogim zemljama sveta - rekla je Pekmezovićeva.

Neki građani su zabrinuti, a neki imaju strah da će se zaraziti ako dođu na testiranje. Zbog toga se epidemiolozi koji pozivaju građane obučeni da građanima pruže sve relevantne informacije, navodi vođa studije.

- Oni koji su neodlučni imaju dva-tri dana da razmisle, posavetuju se sa članovi porodice ili izabranim lekarom - navela je Pekmezovićeva.

foto: Profimedia

Ukazuje da će se istraživanjem odrediti nivo antitela na virus.

- Ako ima antitela, znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom i da je zaradila imunitet na bolest. Koliko je dugo to vreme, to je nepoznanica i jedno od vrućih pitanja za buduća istraživanja. Ako nema specijalnih antitela na virus, znači da je osetljiva i stalno to mora da ima na umu i da se pridržava preventivnih mera - ukazuje prof. i vođa studije.

Ukoliko porodica koja živi na selu prihvati da učestvuje u studiji, i iz bilo kog razloga ne može da dođe u nadležni zavod za javno zdravlje, ekipa zavoda će izaći na teren.

Podsećamo, pilot-istraživanje kolektivnog imuniteta počeli je pozivanjem građana, pri čemu će biti pozvano 1.000 ispitanika. Tokom pilot-istraživanja testiraće se samo građani stari 18 i više godina. Posle pilot-istraživanja u studija će se nastaviti i obuhvatiće 16.000 ispitanika uzrasta sedam i više godina. Očekuje se da će kompletna studija trajati dva meseca, tačnije do početka jula.

Tokom celokupnog testiranja građani će popuniti tri upitnika. Prvi upitnik ima za cilj da se vidi kakva je transmisija virusa u porodici ukoliko je neko bio pozitivan. Parametri broj članova, njihov uzrast, kao i njihova bliskost i povezanost.

Drugi upitnik postavlja pitanja čijim odgovorima će se videti da li su ljudi imali moguće tegobe virusa korona, a na osnovu njega kasnije će se moći videti koliko osoba u državi je imalo simptome kovid infekcije. Dok se na osnovu trećeg upitnika procenjuje koliko su ljudi svesni mogućnosti da se zaraze.

Prema pretpostavkama onih koji vode studiju, celokupna procedura koja obukvata popunjavanje anketa i vađenje krvi, trebalo bi u proseku da traje 30 minuta, ukoliko porodica ima četiri ili više člana.

- Druga studija koja će biti sprovdena u julu i avgustvu mesecu obuhvatiće više ljudi i tada ćemo imati precizniji rezultat - rekao je ranije imunolog Srđa Janković.

Niko neće biti prinudno testiran, sve će se sprovoditi dobrovoljno, a time će se pokazati koliko ima ljudi koji su neznajući, bez simptoma ili bez dijagnoze, preboleli koronu.

- Pokazaće nam kakav je odnos između broja dijagnostikovanih i otkrivenih slučajeva obolevanja i ukupnog broja obolevanja, taj broj sada ne znamo. Sigurno je da ima više ljudi od broja koji mi imamo u evidenciji koji su se zarazili, ali to ćemo znati tek kada studije budu završene - objasnio je ranije dr Janković.

Kurir.rs/rts,blic

Kurir