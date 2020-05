SPREMA SE VELIKA PROMENA NA IBARSKOJ? Uskoro ćemo plaćati putarinu na popularnoj magistrali, a ovo je RAZLOG!

Direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak izjavio je danas da se traži način da se rastereti saobraćaj teških kamiona Ibarskom magistralom, te da postoje ideje da se možda uvede plaćanje putarine na magistralnim putevima.

Ibarskom magistralom, kaže, saobraća dosta teških vozila, umesto da, radi bezbednije vožnje, idu auto-putem Drobnjak ističe da, uprkos saobraćaju na auto-putu "Miloš Veliki", na Ibarskoj magistrali ima vozila, te da ova deonica nije u velikoj meri rasterećena, a da je bila i da će ostati opasna. "Ima dosta kamiona koji izbegavaju da plaćaju putarinu. Imamo ideju da vidimo da na tim magistralnim putevima, gde ima dosta teških vozila, da počnemo da naplaćujemo putarinu, kako bi, radi bezbednosti, te teške kamione naterali da koriste auto-put", rekao je Drobnjak za RTS. Direktor "Puteva" rekao je da su putari radili i tokom vanrednog stanja, i naveo da su putari radili i za vreme epidemije na deonicama ka severu, jugu, zapadu i istoku Srbije. Navodi da se trenutno rade deonice Brza Palanka-Kladovo, Vlasotince-Svode, obilaznica oko Beograda, kao i put od Ovčar Banje ka Užicu.

Ističe da je završena deonica od Batrovaca do Kuzmina, i da to sada izgleda "kao pista u Monci". Najzahtevnije deonice, gde ima dosta problema, jesu Preljina-Požega i obilaznica oko Beograda. Prema njegovim rečima, druga cev tunela "Straževica" biće probijena za 15 dana. "Imamo četiri velika mosta na tom delu i to treba da bude završeno do kraja iduće godine. Najveći problem u Srbiji je obilaznica oko Beograda, jer je tu veliki saobraćaj", ističe Drobnjak.

Što se tiče deonice od Kule do Vrbasa, Drobnjak navodi da su izvođači krenuli da rade i da će završiti do novembra, a projekat se finansira novcem Svetske banke. Najavljuje da će veoma zahtevna deonica od Ovčar Banje do Užica biti završena do 1. septembra, a tokom turističke sezone radovi mogu biti privremeno prekidani, kako se ne bi stvarale gužve, kaže Drobnjak.

Kurir