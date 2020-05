AMER SE IZBORIO ZA ISTINU O SRBIMA: Australijski univerzitet širio jezive uvrede, pa UKLONIO SVE IZ UDŽBENIKA

Američki bloger i jutjuber Čarls Kater naterao je australijski Univerzitet Viktorija da ukloni lekcije i napise koji su sadržali strašne uvrede prema Srbima.

Kater, koji trenutno živi u Novom Sadu, objavio je prvo video o veoma uvredljivom tekstu koji Srbe kao naciju prikazuje kao zločince. On je rekao kako je dobio mejlove više ljudi iz Australije koji studiraju na Viktorija univerzitetu, a primetili su spornu lekciju.

U lekciji na smeru za krivično pravo koju je napisao filozof Ričard Rorti naveden je citat američkog novinara Dejvida Rifa, koji je izveštavao iz rata u Bosni.

U članku pod nazivom "Ko su ljudi", navedeno je sledeće:

- Za Srbe, muslimani više nisu ljudi. Muslimanski zatvorenici leže na zemlji u redovima, čekaju ispitivanje, dovezao ih je srpski stražar u kombiju. Musliman iz Bosanskog Petrovca nateran je da odgrize pen*s svog sunarodnika muslimana. Ako kažete da taj čovek nije čovek, ali on izgleda isto kao vi, i jedini način da identifikujete tog đavola je da ga naterate da spusti pantalone - muslimanski muškarci su obrezani, a srpski nisu - to je samo kratak korak do toga da mu odsečete pen*s -.

Deo teksta pun predrasuda, koji ceo jedan narod navodi kao ratne zločince, a druge kvalifikuje kao žrtve, što je u potpunoj suprotnosti sa krivičnim pravom na kom se izučava, zasmetao je mnogima.

Tako je krenula združena akcija profesora, studenata i drugih koje je Kater svojim videom alarmirao.

On je pozvao svoje pratioce, a ima ih 48.000 na Jutjubu, da pošalju žalbe australijskom univerzitetu.

Samo 24 časa kasnije, univerzitet je pod pritiskom uklonio sporne optužbe i obavestio Katera mejlom o tome.

Kako su naveli, sadržaj lekcije je proveren i posle toga ona je uklonjena sa sajta.

- Taj sadržaj ni na koji način ne odražava stav Viktorija univerziteta i izvinjavamo se svima za bol koji je izazvao - navodi se u dopisu univerziteta Viktorija koji je stigao američkom jutjuberu.

Kurir