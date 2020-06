OD BEOGRADA DO NOVOG SADA ZA 30 MINUTA: Ovo su novi VOZOVI koji idu i 200 na sat! BRZA PRUGA će ići i na jug FOTO

Vozovima, čije su makete predstavljene pre nekoliko dana na gradilištu kod Stare Pazove, stizaćemo brzom prugom od Beograda do Budimpešte za 2 sata i 45 minuta već krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

Od Beograda do Novog Sada stizaće se za 25 minuta, a prugom na čijoj rekonstrukciji rade ruske i kineske kompanije voziće se brzinom do 200 kilometara na sat.

S druge strane, već početkom 2022. trebalo bi autoputem od Beograda do Sofije da stižemo za tri sata. Krajem 2021. godine Bugarska bi trebalo da završi svoj deo autoputa od glavnog grada do granice, nakon čega će vozači moći najsavremenijom saobraćajnicom da putuju svih 395 kilometara, koliko je udaljenost između dva grada.

Cena vozne karte od Novog Sada do Budimpešte trenutno u jednom pravcu iznosi 12 evra, dok je povratna 20 evra. Istovremeno, autobusom se od Beograda do Budimpešte, prema navodima više prevoznika, stiže u proseku za 6 sati, a cena se kreće oko 20-25 evra u jednom smeru ili 40 evra za povratnu kartu.

Vozovi na relaciji Beograd-Novi Sad ne saobraćaju od februara 2019. godine, kada su počeli radovi na ovoj deonici. Kompletna brza pruga od Beograda do Budimpešte trebalo da bude završena do 2024. godine, što bi značilo da će se od tada između dva grada putovati dva sata i 45 minuta. Oni koji nastavljaju dalje, do Beča će stizati za četiri sata.

Do kraja godine trebalo bi da bude završena deonice pruge Beograd-Stara Pazova, i ona bi do kraja marta 2021. mogla da bude slobodna za vožnju.

- Do avgusta sledeće godine ćemo završiti deonicu Beograd-Novi Sad, kada ruske kompanije završe svoj deo posla, i tada ćemo do Novog Sada vozom putovati pola sata. Odmah nakon toga, do 2024. godine treba da završimo i relaciju Novi Sad-Subotica, a Mađari bi u istom periodu trebalo da završe svoju deonicu do granice - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

U planu je i gradnja brze pruge od Beograda do Niša, takođe za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i deonica od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara na sat. O tome se već razgovara i sa kineskim kompanijama i ruskim železnicama koje grade deo brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada.

Inače, projekat izgradnje brze pruge Beograd – Budimpešta, procenjen na dve milijarde dolara, započet je još 2014. godine u Beogradu, na samitu šesnaest država centralne i istočne Evrope i Kine, a ugovor o modernizaciji prve deonice potpisan je 2017. u Pekingu.

Već početkom 2022. godine vozači bi od Beograda do glavnog grada Bugarske, Sofije, trebalo da stižu za 3 sata. Naime, ove dve prestonice povezivaće celom dužinom od 395 kilometara autoput. Od Beograda do Sofije vozači trenutno stižu za oko 4 i po sata, pa će im završetkom autoputa sa bugarske strane putovanje praktično biti kraće za trećinu.

